Bandas como Caifanes han visto pasar cuatro décadas de cambios en la industria musical y la escena Desde esa experiencia, Diego Herrera toma distancia de la Inteligencia Artificial, a la que acusa de dañar la música y la creatividad.

“Eso es una porquería. Ha perjudicado a la música, pero más al derecho de autor de un fotógrafo, al arte en sí. La inteligencia artificial está haciendo cosas a partir de lo que el ser humano ha hecho”, dice Herrera.

El músico, integrante de la agrupación formada en 1987, reconoce que la herramienta puede servir, pero considera que su uso se ha vuelto una forma de desplazar oficios.

“Lo veo más como un desplazamiento inútil de locutores, fotógrafos, pintores, músicos, traductores. No comulgo con esa onda”, señala.

Herrera admite que la tecnología también abrió puertas. Hoy, dice, un joven puede grabar una canción desde su casa, subirla a plataformas y encontrar público sin pasar por filtros de la industria.

“También ha democratizado la música. Quieres hacer una rola mañana en el estudio de tu casa, la haces y la subes, y tienes acceso a millones de personas, cosa que en nuestra época era imposible”, comenta.

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Para Herrera, el rock enfrenta otro problema: la presión por convertir cada canción en un éxito comercial, aunque eso implique perder de vista la necesidad de decir algo propio.

“Ahora el nicho del rock está castigadón, pero hay una tendencia del mundo a que lo más importante sea ser famoso, tener un chingo de lana, y eso desvirtúa absolutamente lo que es el arte. Esta es una carrera de resistencia; tu punto de partida tiene que ser las ganas de hacer las cosas”, considera el músico.

Caifanes se prepara para el concierto del 11 de noviembre en el Estadio GNP, donde tocará temas que han sostenido su relación con el público por casi 40 años.

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“La seguimos pasando bien, seguimos disfrutando tocar juntos. Mientras eso suceda, aquí estaremos. En el momento en que ves esa reacción y ese amor de la gente, vale el cansancio, el vuelo y lo que me pidas”, reflexiona.

Apoya a Marcovich

Esa búsqueda de conexión contrasta con lo dicho por Gabriela Martínez, esposa de Alejandro Marcovich, sobre la falta de comunicación de la banda con su familia tras la delicada situación de salud del exguitarrista, responsable de arreglos de varias canciones emblemáticas de Caifanes.

Herrera responde que han expresado su deseo de pronta recuperación.

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“Para nosotros es muy doloroso que esté pasando por ello. En algún concierto Saúl dijo que esperábamos una pronta recuperación para Alejandro. No sé qué le gustaría a Gabriela, pero creo que lo estamos haciendo así”, afirma.

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