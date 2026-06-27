Valentin Brunel, el hombre detrás de DJ Kungs, considera que la Inteligencia Artificial (IA) no podrá reemplazar jamás a las personas que, como él, crean música, sobre todo en el plano de los shows en vivo, en donde las máquinas no entienden las emociones que fluctúan entre el público mientras bailan o cantan.

El francés está de regreso en México tras ocho años como una de las estrellas del After Cup en el Velódromo Olímpico, en el que tocó ayer como parte de los eventos mundialistas.

Aprovechó la visita para promocionar su último disco, Out loud que ya se encuentra en plataformas digitales.

“La IA, está aquí, va a permanecer y va a cambiar al mundo en todos los aspectos, en muchos trabajos, también en la forma en la que gente consume música. Es muy fácil producir hoy porque ya no necesitas habilidades”.

Para Kungs, cuando van a un show, la gente, el público, quieren tener a alguien humano frente a ellos que les cuente una historia, por eso es que siguen buscando esas experiencias.

“La IA es una herramienta, puede ayudar a producir música, pero si no tienes nada que decir será difícil para ti, eso nunca será replicado o cambiado, la gente siempre necesita unirse y tener esta comunión”.

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Kungs sabe que al igual que él lo hace con la IA, en su momento hubo quienes no querían que la música electrónica floreciera debido a que “no era hacer verdadera música”, un miedo natural ante la innovación.

“Estoy seguro de que cuando los DJ’s vinieron con USB, los DJs de vinilos dijeron que era una mierda; cuando llegaron los sintetizadores electrónicos, los que hacían música clásica dijeron que era mierda, cada revolución tecnológica lleva a algo nuevo”.

“Estamos en un mundo en el que hay un poco de caos, en una crisis de identidad debido a las redes sociales, no están ayudando a la gente de la manera correcta, la IA tampoco, las cosas que vemos son falsas y va a ser peor. Tenemos un trabajo para tratar de dar mensajes positivos y de amor en lugar de odio, unir a la gente”.

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