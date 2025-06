Guadalajara. El estado de Tamaulipas ha estado bajo la lupa en los últimos años por la ola de violencia que la azota y que apenas hace unos días volvió a la palestra por el homicidio de integrantes del Grupo Fugitivo, pero aún así, hay creativos cinematográficos que buscan filmar en sus tierras.

Ese es el caso de la cinta “Café Chairel”, ópera prima de Fernando Barreda, que se encuentra en competencia oficial del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

La cinta protagonizada por Tessa Ia (“De brutas nada”) y Mauricio Isaac (“Accidente”) se filmó en la laguna Chairel, ubicada al sur de Tamaulipas, mostrando a dos personas completamente opuestas, que coinciden en el lugar.

“Siendo de allá y conociendo la situación, en un principio teníamos dudas de cómo iba a ser la situación, pero conforme fui visitando el lugar y preguntando, me di cuenta que estaba más tranquilo de lo que pensaba. Y durante el rodaje no hubo ninguna situación o inconveniente, aunque sí en donde he filmado en los últimos tres años, en otras siete entidades, nos ha tocado de todo, pero afortunadamente en Tamaulipas no hubo problema, por el contrario, la gente se entusiasmó y eso abrió las puertas por todos lados”, recordó Barreda.

La película se rodó en 2023 teniendo como personajes principales a un hombre que tiene un negocio de café y una joven que llega a pedirle empleo.

“Es la colisión de dos mundos, de dos personalidades opuestas y que mantienen un choque, pero eventualmente se comienzan a mezclar como el café y la leche. Es la personalidad amarga de ella, que tiene sus conflictos y él es todo noble, dulce, pero que juntos hacen una mezcla única”, detalla Barreda.

Por el premio Mezcal, máximo reconocimiento para la ficción mexicana en el certamen, “Café Chairel” se medirá a “Cocodrilos”, con Hoze Meléndez; “Doce lunas”, protagonizada por Ana de la Reguera y “Un mundo para mi”, ópera prima de Alejandro Zuno.

Luego de su paso por Guadalajara, la cinta tendrá una exhibición a fines de mes en Houston y está a la búsqueda de distribución comercial tanto en cine como streaming.

