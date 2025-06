El Mes del Orgullo LGBTQ+ inicia con cine: este jueves 19 de junio se inaugura la 29ª edición del Festival MIX México, uno de los encuentros más emblemáticos del cine LGBTQ+ en Hispanoamérica. “La Arriera”, película dirigida por Isabel Cristina Fregoso, será la encargada de abrir el festival con una función especial en la Cineteca Nacional.

Una historia sobre libertad e identidad

Con una duración de 102 minutos, “La Arriera” se ambienta en la sierra de Jalisco durante los años 30 y narra el viaje de Emilia (interpretada por Andrea Aldana), una joven que desafía las normas de género de su entorno conservador en busca de su identidad. La película ofrece un retrato emotivo sobre la búsqueda de libertad, con una narrativa sensible y una estética cuidadosamente construida.

La directora, Isabel Cristina Fregoso, estará presente en la función para compartir este estreno con los asistentes. Fregoso estudió Cinematografía en el Centro de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha participado en importantes festivales con trabajos como el documental “Cristeros y Federales” (2011), presentado en el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

¿Cuándo se celebra el Festival MIX?

Del 19 al 25 de junio, el Festival MIX México presentará una amplia selección de películas divididas en diversas secciones temáticas, todas centradas en visibilizar realidades LGBTQ+ que históricamente han sido marginadas. Las proyecciones se llevarán a cabo en 10 sedes diferentes, entre ellas Cinépolis Diana.

Para consultar la cartelera completa, horarios y todas las sedes, visita el sitio oficial del festival 👉 mixfilmfest.com