Bruce Campbell, ícono del cine de terror, hizo uso de sus redes sociales para hablar sobre el difícil momento de salud que atraviesa.

A través de un extenso mensaje, publicado en su cuenta oficial de Instagram, el actor de 67 años reveló que fue diagnosticado con cáncer, y aunque no dio detalles sobre su enfermedad, explicó que los médicos lo han catalogado como "tratable pero no curable".

Fiel a su ácido humor, Campbell llamó irónicamente a este momento de su vida como "una oportunidad", una que lo mantiene en shock:

"Cuando alguien tiene un problema de salud, suele referirse a ello como una “'oportunidad', estoy pasando por una de esas. También se le llama un tipo de cáncer que es “tratable”, no “curable”. Pido disculpas si esto es impactante; para mí también lo fue", escribió.

El protagonista de la saga "Evil Dead", explicó que si decidió hacer público su estado de salud fue por cuestiones laborales, y es que, no sólo se alejará del público, sino que canceló todos sus compromisos para enfocarse en su recuperación.

"Publico esto porque algunas cosas tendrán que cambiar: apariciones y convenciones, y el trabajo deberán quedar en segundo plano frente al tratamiento", agregó

A pesar de la delicada situación, Campbell se dijo convencido de que regresará pronto para retomar su vida y su carrera justo en el punto donde las dejó.

"No teman, soy un viejo hijo de perra resistente y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí un buen rato".

La noticia ha generado una respuesta inmediata entre sus fans, quienes se volcaron en mensajes de apoyo y solidaridad:

"Te mandamos todo el amor del mundo. Tienes los mejores fans porque tú eres el mejor", "El cáncer no tiene ninguna oportunidad", "Muéstrale al cáncer quien manda. Salve al Rey", "Te amamos", "Tú puedes, Bruce", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Bruce Campbell es conocido mundialmente por su papel de Ash Williams en la saga "Evil dead", además ha participado en otras cintas como: "El ejército de las tinieblas", "Maniac cop" y "Apocalipsis".

