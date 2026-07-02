Es "el secreto peor guardado del mundo del espectáculo", anuncia divertida la prensa rosa, a medida que van conociendo detalles de la boda de la estrella del pop Taylor Swift con Travis Kelce, que debería empezar el jueves en Nueva York.

El rumor del matrimonio entre la cantante y el triple campeón del Super Bowl, ambos de 36 años, en el Madison Square Garden, circula desde hace varias semanas.

Medios estadounidenses informan que las celebraciones de alto perfil comenzarán el jueves por la noche con una cena exclusiva -solo unas 100 personas están invitadas- en el emblemático recinto deportivo.

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Entre ellos están las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne, la cantante Selena Gomez y la actriz Zoe Kravitz, todas conocidas por ser amigas íntimas de Swift. También se espera que estén los compañeros de equipo de Kelce de los Kansas City Chiefs.

El cronograma de la boda de Swift y Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce está prevista para comenzar a las 5:00 de la tarde el viernes en el Madison Square Garden de Nueva York y podría prolongarse hasta las 4:00 de la madrugada al día siguiente, según una copia de un permiso municipal obtenida por The Associated Press.

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La solicitud, para un “Evento Especial en MSG”, fue aprobada la noche del miércoles por la oficina de permisos de la ciudad de Nueva York, según un portavoz del alcalde Zohran Mamdani.

Varias personas familiarizadas con los planes han confirmado a la AP que la solicitud está vinculada a la boda de la superestrella de la música y el jugador de fútbol americano.

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El permiso indica que 100 invitados comenzarán a llegar al Madison Square Garden el jueves para una “celebración previa” a las 6:30 de la tarde, que las autoridades describieron como una cena de ensayo íntima.

Luego entrará en vigor durante la noche un cierre total de calles cerca del recinto en Manhattan, mientras los equipos instalan varias carpas de acceso y de paso vehicular, según el permiso.

El permiso muestra que el “evento principal” comenzará a las 5:00 de la tarde el vierne, donde se esperan 1000 personas, y puede continuar hasta las 4:00 de la mañana del sábado.

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El representante de Swift no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios.

Las personas que confirmaron la boda a The Associated Press hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir públicamente los eventos.

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