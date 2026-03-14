Más Información

A Elsa Cross le preocupa la falta de oportunidades que llevan a los jóvenes al crimen

A Elsa Cross le preocupa la falta de oportunidades que llevan a los jóvenes al crimen

Centro Kennedy de Washington tendrá nueva dirección

Centro Kennedy de Washington tendrá nueva dirección

Jürgen Habermas; el pensador que llevó la filosofía al debate público

Jürgen Habermas; el pensador que llevó la filosofía al debate público

Muere el reconocido filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

Muere el reconocido filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

Compromiso, orgullo y dedicación

Compromiso, orgullo y dedicación

Cultura responde sobre estatua de Calderón: permanecerá en el piso para que no la tire otro árbol

Cultura responde sobre estatua de Calderón: permanecerá en el piso para que no la tire otro árbol

Las bizarras nuevas versiones de y encabezaron los Frambuesa de Oro, la premiación anti-Hollywood que, como antídoto a la temporada de galas de la industria, cada año señala lo peor del cine.

La más reciente cinta actuada de Disney "Blanca Nieves" estuvo por años en medio de controversias y polémicas antes de su estreno en la pasada primavera boreal.

Su estrella, , enardeció a los fans de Disney por comentarios que menospreciaban la querida producción original de 1937, al punto de calificar al Príncipe de acosador.

Lee también:

Además, la elección de una actriz latina para el rol recibió críticas en las redes como una decisión "woke" o progresista.

Pero en última instancia, fueron los extraños enanos generados por computador los que recibieron los comentarios más duros y le valieron a la película dos premios Razzie, también conocidos como Frambuesa de Oro.

"Descritos como aterradores, realmente espantosos y llamativamente falsos, el premio al peor actor secundario es para los siete enanos artificiales", dijeron este sábado los organizadores de los Razzies.

"La inteligencia artificial no tiene por qué costar más de 250 millones de dólares, quizá 20,5 dólares o un periodo de prueba gratis de siete días", añadieron al referirse al enorme presupuesto que, según se dice, tuvo la película de Disney.

Lee también:

Las siete criaturas mágicas, caricaturescamente parecidas a gnomos, también fueron llamadas como la "peor combinación en pantalla".

Basada de forma bastante libre en la influyente novela de H. G. Wells, pero narrada íntegramente a través de llamadas de Zoom, el filme "La guerra de los mundos" fue la peor película de 2025, con el rapero Ice Cube como peor actor, uno de los cinco "premios" de la cinta.

Estrenado por la plataforma de Amazon, fue duramente criticado por su torpe colocación comercial, sobre todo por la escena culminante en la que un dron del servicio de la casa, Prime Air, salva a la humanidad de una invasión alienígena.

A pesar de las críticas absolutamente demoledoras, o quizá precisamente por ellas, la película se convirtió en un éxito inesperado para Amazon, gracias a un fenómeno que los críticos denominaron "ver por odio" por parte de "masoquistas aburridos".

Lee también:

"Tomar prestado el título de un clásico de la ciencia ficción y aplicarlo a otra película reimaginada ha convertido una obra maestra de la ciencia ficción en una involuntaria comedia", afirmaron los organizadores de los Frambuesa de Oro.

Rebel Wilson fue nombrada como "peor actriz" por su papel en "Duro de casar", una comedia de acción en la que interpreta a una dama de honor que, en secreto, es una espía internacional en una boda secuestrada por mercenarios.

Los premios Frambuesa de Oro fueron entregados por primera vez en 1981 en una sala de Los Ángeles. Es creación de egresados de la universidad UCLA y veteranos de la industria, que eligieron esta fruta como símbolo de escarnio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Odiseo Bichir se quiebra al hablar del accidente de su hijo José Ángel Bichir: “No estoy en condiciones”. Foto: instagram @joseangelbichir

Odiseo Bichir se quiebra al hablar del accidente de su hijo José Ángel Bichir: “No estoy en condiciones”

Princesa Diana quería que Harry fuera rey y no William: la revelación que sacude a la realeza. Foto: AP

Princesa Diana quería que Harry fuera rey y no William: la revelación que sacude a la realeza

Bárbara de Regil critica a La Casa de los Famosos y desata polémica “El día que me veas ahí es porque debo dinero” (VIDEO). Foto: TikTok @barbara_deregil2012

Bárbara de Regil critica a La Casa de los Famosos y desata polémica: “El día que me veas ahí es porque debo dinero” (VIDEO)

Dakota Johnson. Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dakota Johnson se quita la lencería y posa en una atrevida sesión junto a la piscina

¿Quién es José Ángel Bichir, actor que cayó de un tercer piso en CDMX? ¿Fue pareja de Belinda? Foto: Instagram @joseangelbichir

¿Quién es José Ángel Bichir, actor que cayó de un tercer piso en CDMX? ¿Fue pareja de Belinda?

[Publicidad]