Manolo Muñoz fue uno de los cantantes más prolíficos de la escena rockera mexicana, su voz no sólo hizo bailar al público, también lo enamoró con canciones como "Llamarada"; sus shows marcaron época, se negó a cantar con playback y protagonizó un sonado escándalo en el que salió herido de bala.

Nació el 14 de marzo de 1941 en Jalisco, desde niño mostró inquietudes musicales y junto con unos amigos formó el grupo Gibson Boys en el que comenzó cantando rock and roll, después fue locutor y luego incursionó en la música y el cine, donde trabajó en 15 películas compartiendo créditos con Alberto Vázquez y Angélica María.

Sus shows eran muy versátiles ya que lo mismo cantaba rock and roll en español que música romántica y con mariachi, fueron exitosos los espectáculos que presentaba en el Salón de los Candiles del Hotel del Prado, inaugurado en 194; ahí, junto a una orquesta deleitó a sus fans con un recorrido musical que varios géneros.

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El Salón los Candiles era un espacio de gran lujo y elegancia en la Ciudad de México, característico por sus grandes y sofisticadas luminarias colgantes, se encontraba en pleno corazón del Centro Histórico, frente a la Alameda Central.

En septiembre de 1985, EL UNIVERSAL reseñó una de sus presentaciones en el Hotel del Prado, todo un acontecimiento, entre sus muros sonaron temas como “La pera madura”, “Speedy González”, “La plaga”, “El rock de La cárcel”, “Lucila” y “El Acapulco rock”.

“Manolo Muñoz, el ex rocanrolero y ahora romántico sabe atrapar a su público comunicarse con él a través de la música y de esa inspirada y notable voz que lo mantiene contra viento y marea en los primeros lugares de popularidad cuando se presenta en un centro nocturno”.

Manolo Muñoz amaba cantar y deleitar el público con ritmos variados y humor. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Gran parte de su éxito fue el que se negara a usar playback, técnica de reproducir música o audio previamente grabado durante una actuación en vivo, mientras el artista mueve los labios o simula tocar instrumentos para aparentar que canta o toca en directo.

Muñoz se dijo enemigo de esta técnica y afirmó que además de que no lo necesita era una falta de respeto al público

"No concibo como algunos cantantes lo hacen siento que no le imprimen sentimiento la canción cuando solo mueven la boca", expresó.

Gracias a su autenticidad al cantar el público no sólo lo elogió y le aplaudió de pie, las damas le arrojaron servilletas al escenario, donde él también deleitó con chistes e imitando al cómico y actor estadounidense Dean Martin, así como al cantautor brasileño Nelson Ned.

Manolo Muñoz, un referente del rock and roll en México. Agosto de 1980. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Aunque Manolo Muñoz nunca estudió canto, tenía una voz privilegiada que fue educando a través del tiempo.

"Antes gritaba mucho creía que gritando cantaba mejor pero me costó 15 años aproximadamente comprender que todo resulta mejor sin gritar ahora canta mejor y eso que nunca estudié canto", dijo en una charla con este diario en el 85.

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Manolo Muñoz, entre el escándalo y la muerte prematura

En noviembre de 1976 Manolo Muñoz protagonizó un escándalo cuando tuvo una discusión con su esposa Angélica Ayuso Espinosa, con quien tuvo tres hijos; él estaba bajo los influjos del alcohol, la golpeó y ella se defendió, y aunque en ese momento Manolo se echó la culpa, años después el hijo de ambos confesó que la que le disparó en el pecho a su padre sí fue su madre.

Los hechos, ocurridos en la habitación principal de una vivienda de la colonia Prado Coapa, fueron cubiertos por la prensa, salió a la luz la violencia familiar que vivía Angélica, por lo que tiempo después se separaron y Muñoz admitió sus errores sobre su vida desordenada.

Manolo Muñoz con su colega Alberto Vázquez en el Salón los Ángeles en 1999. Fototeca EL UNIVERSAL.

"Bueno le he dado mucho vuelo a la hilacha pero llegó el momento de recapacitar aún cuando estoy en mi mejor momento física y artísticamente no quiero que se me vaya el tren. Ciertamente soy un bohemio pero estoy ordenando mi vida", dijo.

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Manolo Muñoz, grabó 75 discos y aún tenía mucho que dar, previo a su fallecimiento estaba promocionado lo que sería su último disco titulado “En busca del amor”; deseaba que las nuevas generaciones lo conocieran.

"Quiero que me vean en todas partes, que los jóvenes me conozcan y sepan de mí”.

Murió a los 59 años a causa de un derrame cerebral la mañana del 29 de octubre de 2000 tras haber permanecido internado por seis días.

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