Benny Ibarra actúa en contra del doloroso abandono que sufren los niños

Con una alfombra roja y una cena en rojo, la ONG Save The Children celebró la noche de ayer sus 50 años de estar trabajando a favor de los derechos y el bienestar de los niños de México, y entre las celebridades que estuvieron presentes Benny Ibarra era una de las que no podía faltar, ya que es embajador y colaborador de esta organización.

"Es un grato recorrido por muchos viajes, muchas emociones, de aprenderle a toda la gente de Save the Children porque se requiere de un corazón, de un temple y una dedicación muy generosa, amorosa, desapegada, han sido miles de niños que he tenido la oportunidad de conocer en México y Guatemala y siempre te llevas una grata sorpresa, porque me ha tocado ver cosas realmente fuertes que te dejan en shock, de no entender porqué los seres humanos permitimos que nuestros niños vivan en las condiciones en las están, hay un doloroso abandono por parte de la sociedad hacia los niños", expresó Benny Ibarra.

El cantante resaltó cómo los niños a pesar de todo, siempre le regalan una sonrisa y cariño sincero, porque piensa que muchos de ellos no saben quién es él, por eso él pone su granito de arena difundiendo las acciones que se deben hacer en favor de los niños; labor para la cual cuenta con el apoyo de su familia, comenzando por su esposa Celina del Villar, con quien iba esa noche.

"La labor que nos toca a nosotros, a mí y a mis hijos, es apoyar y estar presentes cuando se puede, el que se va de pronto, el que da conciertos en favor de Save the Children, el que viaja con ellos siempre con el fin de apoyar en Benny", comentó Celina. Tomados de la mano y muy sonrientes, fue como hicieron acto de presencia los actores Fernanda Castillo y Erik Hayser.

"Cincuenta años se dicen fácil pero son un montón y con una labor increíble como la que hace Save the Children, a nosotros nos encantó que nos invitaran porque siempre estamos pensando cómo ser agradecidos con la vida y compartir un poco", dijo Fernanda Castillo.

Hayser explicó que como padres de familia, para ellos es importante darle un buen ejemplo a su hijo Liam sobre la importancia de ayudar a los demás, por eso decidieron colaborar con esta organización que tan sólo en México ha beneficiado a más de 13 millones de niños y niñas en situación vulnerable, donde piensa se vive una realidad bastante difícil y triste para las infancias.

"A mi esto me ha pegado mucho más después de ser mamá, los niños y niñas son el futuro y les hemos dejado un mundo bien difícil y con mucha complejidad, así que al menos tengan las cosas básicas bien además de la educación, que puedan crecer siendo amados y respetados", comentó la estrella de las serie "El señor de los cielos".

La actriz Sophie Alexander-Katz llegó en solitario a este evento, pero a su llegada manifestó la importancia de dar a conocer y difundir a través del arte las obligaciones que los adultos tienen ante la infancia, porque consideró aún en México se sigue una crianza muy tradicional y autoritaria, por eso es un gusto para ella el colaborar con Save the Children para que los niños también sepan de sus derechos.También llegó a esta cena de rojo la actriz Verónica Jaspeado, quien también externó su gusto por estar en la celebración de los 50 años de Save the Children en México, a la cual acudió también para conocer un poco más de trabajo que hace esta organización con los niños y niñas no sólo del país, también del mundo.

