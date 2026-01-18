Más Información

también se unió a la y mostró cómo lucía cuando tenía 18 años y, no tenía ni idea de que se dedicaría a la música. La mostró orgullo por su evolución pues, a pesar de que muchos creen que lucía mejor antes de las intervenciones estéticas a las que se ha sometido, ahora se siente más segura de sí misma.

En los últimos días, usuarios de redes sociales han publicado fotografías que datan de hace 10 años; algunos escriben reflexiones acerca de lo que vivían en ese momento y cómo, a través del tiempo se han superado y obtenido varios de los objetivos que, antes, tenían trazados a largo plazo.

Bellakath es una de esas personas; compartió varias fotografías del 2016, época en la que había cumplido la mayoría de edad y cursaba sus estudios de prepa, en el Colegio de Ciencia y Humanidades (CCH) Sur.

En las fotografías, la joven cantante muestra cómo lucía con el cabello teñido de rojizo -en algunas otras con su color original- y con su rizado natural.

La intérprete de 28 años aprovechó para demostrar a sus seguidores que el único cambio facial que se ha realizado es el relleno de labios.

"Para que vean que sólo me puse labios, pinch*s feas que me joden con mi cara, qué bueno que me puse labios comentó".

Además, escribió que, aunque en esa época, su mayor deseo seguía siendo estudiar derecho, para desempeñarse como abogada, en su interior ya presentía que un día se convertiría en una persona famosa.

"(Era) una queen incomprendida, nací para ser una estrella".

No dejó pasar desapercibida su nueva figura pues, como ha contado en diferentes entrevistas, luego de bajar una cantidad considerable de peso, cuando ingresó a la preparatoria, perdió gran parte de su figura y, considerándose "plana", en cuanto tuvo el dinero, se realizó una liposucción y otros procedimientos que la hicieron sentirse más cómoda de sí misma".

"Ahora soy una perra sorprendente curvilínea".

