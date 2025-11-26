Más Información

está recibiendo múltiples , luego de que recurriera a un adjetivo peyorativo para contestar a un usuario de X, quien cuestionó el buen desempeño arriba del escenario de la cantante, luego de su actuación en el este fin de semana.

La fue una de las artistas que participó en la reciente edición del festival de música urbana, en donde se mostró conmovida por el recibimiento del público, a tal grado que derramó algunas lágrimas como símbolo de su gratitud hacia sus fans.

Sin embargo, a través de las redes sociales, algunos usuarios que no escuchan su música tuvieron una opinión distinta del espectáculo de la joven.

La intérprete de "Gatita" fue señalada por el vestuario que usó y por la coreografía que ejecutó, mientras estaba arriba del escenario, pues, a consideración de algunos, su show careció de profesionalismo, por supuestos tropiezos llevando a cabo sus pasos de baile.

"Horrible y eso que es la supuesta reina del reggaeton mexa".

"Es que mover todo eso no ha de ser fácil, sean comprensibles".

"¿Cómo que no es una maestra ensayando los pasos para un festival navideño".

Estos son algunos comentarios que pueden leerse en X, sin embargo, hubo uno en específico que la cantante no dejó pasar desapercibido, en el que un usuario indicó: "baila, si eres una nula infectada de biopolímeros".

Bellakath contestó al usuario, de la misma forma ofensiva en que él se expresó, sugiriendo que podía ser portador de una enfermedad de transmisión sexual, con el comentario "jota sidosa, ojalá no pidas respeto".

Esa expresión de la cantante provocó indignación, por los tintes homófobos que connotó y, muchos usuarios, dejaron mensajes en sus redes, especialmente en X, para hacerle saber su inconformidad.

De acuerdo con las redes, el público de la joven forma parte, especialmente, de la comunidad LGBT+, por lo que, la forma en que expresó ofendía a la mayoría de sus seguidores.

Al ver la reacción que recibió su comentario, Bellakath se defendió, por medio de una serie de twitts, argumentado que, si ella recibía faltas de respeto, respondería con agresiones equiparables.

"También es retrógrada estar atacando a alguien por su físico, se llama bullying, no me vendas con mam*das y aguántense".

"¿Cómo será posible que alguien busque respeto atacando a otras personas y después no se aguante?, ni modo, aquí se vino a ser perra, no pend*ja".

