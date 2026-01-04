Bellakath cuenta que, durante su vuelo, con destino a Francia, vivió una mala experiencia, luego de que dos pasajeras mostraran disgusto por su comportamiento, lo que las llevó a pedirle a una de las azafatas que llamaran la atención de la cantante mexicana y si bien, eso produjo su molestia, prefirió guardar la calma cuando se percató que podían pedirle que bajara del avión.

La cantante de reggaeton recurrió a sus redes sociales para exponer su descontento, luego de los percances derivados del vuelo que tomó, junto a cinco integrantes de su familia, de Finlandia a Francia pues, además de las diferencias que sostuvo con dos jóvenes que viajaban en el mismo avión que ella, antes tuvo dificultades en la documentación de maletas y, después, descubrió que una de sus valijas no le había sido entregada.

"A lo mejor piensan que me pasa todo o que siempre estoy peleando, pero a México y al mundo le arde ver a una cabr*na que no se deja como yo", expresó.

La joven explicó que, si había tomado un comportamiento altanero, fue porque era consciente de que se encontraba de viaje por placer y que, los malos tratos que afirma haber recibido, por parte de la aerolínea que viajó (Transavía), eran injustificados, especialmente, porque estaba pagando por recibir un servicio efectivo y cordial.

"Siento que, en otros países, cuando no entiendes algunas cosas en inglés u otro idioma, como que te quieren gritar y yo soy una perrita que no se deja, neta... en este viaje, como que alguien me alza la voz, yo más (la alzo)..., de verdad, a mí nadie me va a andar alzando la perra voz porque yo, cash lo tengo y ando de vacaciones y esa gente cul*ra anda trabajando y a mí no me van a tratar mal: uno y más motivos para, literal, aprenderme todos los insultos posibles en los idiomas posibles porque, neta, yo no me voy a dejar de nadie".

En principio, la cantante dijo mostrarse disgusta al ver que, antes de subir al avión, las personas de seguridad pretendían despojarla de gran parte del maquillaje que llevaba y, si bien, esa situación se solucionó, los problemas prosiguieron cuando dos jóvenes, que estaban sentadas detrás de ella, se molestaron porque la cantante estaba viendo videos en su celular, con un volumen considerable, inconformidad que le manifestaron.

"Yo estaba viendo TikToks, el avión ni arrancaba, la gente se estaba sentando y así, me puse a ver videos de Instagram, reels y todo, con un volumen normal, yo lo menos que quiero es que la gente esté escuchando lo que estoy haciendo, entonces escucho como una pend*ja está hablando francés, pensé que se estaba comunicando con su amiga pero, cada vez yo la escuchaba hablar más fuerte, y de pronto, me así hace (la toca), y me emperra que me toquen y me dice en inglés que si podía ponerme audífonos, pero me emp*tó la forma en que me lo dijo la perra, y dije ´no, I don´t have´", narró.

Su enfado aumentó cuando las pasajeras pidieron a una de las azafatas que interviniera y, aunque en principio atendió a la petición, y bajó el volumen de su teléfono, más tardé volvió a aumentarlo, cuando vio que las jóvenes hablaban muy alto y, a ellas, no les llamaron la atención.

"Neta, pésima aeromoza, terror de persona, me dice bien feo ´sí, bájale´, las perras estas comienzan a reírse de que la otra pend*ja me había dicho, entonces que le subo otra vez y pregunté a Chat GPT, investigué, qué pasaba si golpeaba alguien en el avión, pero pensé mi viaje parisino no me lo van a arruinar, a la verg*, yo vine por un motivo y es tomarme fotos en París", recalcó.

Bellakath afirma que, muy molesta, le dijo a la sobrecargo que, si quería que el vuelo se diera en completo silencio, también debía pedirla a las pasajeras modular el volumen de su voz, pero trató de guardar la calma cuando vio que la auxiliar de vuelo tomó uno de los teléfonos de la cabina, pues pensó que estaba siendo reportada.

"Wey, yo estaba de que ´no mam*s, una más y les doy un golpe en la pinc* mera jeta´, le dije que callara a todos si quería silencio, me dijo que no era lo mismo el volumen del celular a que ellas estuvieran platicando, wey... si quieres tranquilidad, tienes que callar a todos, pincn* estúpida naca, que Transavía te corra, por perra, estúpida y discriminatoria, que encuentres mi perfil y sepas que soy la Bellakath, hija de tu p*ta madre, perra aeromoza, estúpida naca, llamó como para que me bajaran, dije ´ahorita donde suban, wey,,,´, detalló.

"La aeromoza me dijo las cosas, o sea gritando, yo no me dejé, yo también le grité, ¿qué le pasa a la gente?, ni mis papás me gritan, p*nches nacas, ¿qué les pasa?, en mi mente dije, ´si me bajan. pues pido otro vuelo, a la v*rga´, pero ya como que ni la pelaron y yo de que ´ahu*vo´".

Así, Bellakath llegó a su destino, junto a su familia y, al arribar al hotel donde se hospedaron, cayeron en la cuenta de que les faltaba una de sus maletas, donde transportaban alimentos, por lo que mañana, lunes 5 de enero, tendrán que acudir al aeropuerto de París para recogerla.

