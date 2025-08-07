Begoña Narváez cuenta que, cuando fue entrevistada por Coco Levy, en la época en que se desempeñaba como productor de Videocine, la cuestionó acerca de qué estaría dispuesta a hacer para ser contratada en una película, sin embargo, su corta edad e inocencia le impidó comprender el trasfondo que, afirma, tuvo aquella pregunta.

La actriz estuvo como invitada en el podcast de "el Burro" Van Rankin, con quien ha compartido créditos en la serie "40 y 20"; desde que iniciaron con las grabaciones de la serie, en 2015, sostienen una muy buena relación, como se percibió a lo largo de toda la conversación.

De hecho, Begoña aclaró que, a pesar de que "Burro" dé la impresión de ser un hombre que busca conquistar a las mujeres que lo rodean, destacó que, en realidad, es un hombre muy respetuoso y profesional, quien siempre antepone el amor que profesa por su esposa, Magda Bleizeffer, y sus tres hijas, Lusiana, Roberta y Carlota.

Lee también: Por acusación de abuso sexual, hija de Coco Levy le dio la espalda: "Estoy solo"

"Eres una persona que habla mucho y dice muchas tonterías, pero jamás en la vida me he sentido ni acosada, ni faltada al respeto por ti, conozco a tu mujer", dijo a Burro.

En este tenor, Van Rankin la cuestionó acerca de su trayectoria como actriz y si, en el camino para darse a conocer, no se enfrentó a algún tipo de circustancia en la que un productor tratara de insinuársele.

Y, si bien, "el Burro" le dijo que no era necesario que mencionara nombres, la actriz precisó que no tenía problema de darle identidad al productor que, cuando tenía 20 años, la entrevistó en las instalaciones de Videocine; Coco Levy.

Lee también: Coco Levy revela que venderán la casa de Talina Fernández: "No es una casa que sirva para ninguno de nosotros"

Narváez acababa de terminar las grabaciones de "Muchachita", su primer proyecto en la pantalla chica y, luego de que le sugirieran que buscara hacerse camino también en el mundo del cine, la joven se interesó mucho en la idea de incursionar en el séptimo arte.

Fue así que, el padre de una amiga, que también se iniciaba como actriz, les consiguió una entrevista con el hijo de Talina Fernández, a la cual, ambas, acudieron muy entusiasmadas.

"Fui tan chiquita y tan inocente que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando, yo iba saliendo del CEA, había hecho ´Muchachitas´ y me dicen ´¿sabes qué?, deberías irte a presentar a Videocine´, entonces fui, el papá de una amiga nos consiguió una cita con Coco, con Coco Levy", contó.

Lee también: Tras la muerte de Talina Fernández y su hermano Pato, Coco Levy ya no tiene ánimos de hacer misas u organizar homenajes: "ya me quedé solo"

La primera en ser entrevistada fue su amiga, la que recuerda salió de la oficina de Levy con una expresión de desconcierto.

"Fuimos, con nuestra fotito, muy hermosas, pasa primero ella, sale, como un poquito rara...".

Y, cuando Begoña entró, recuerda que Coco la interrogó acerca de qué haría por conseguir un personaje en una película, pero ella no habría entendido la connotación de la pregunta.

"Empezamos a platicar, una entrevista normal, de trabajo, ´a ver tus fotos´y en eso me dice ´estás guapa´, y yo ´gracias´y dice ´¿qué estarías dispuesta a hacer por un papel?´".

Respondió que, de conseguir el papel, se prepararía física y psicológicamente, para adentrarse en la psiquis del personaje, por lo que Coco habría insistido una vez más.

Lee también: Golpeado por la pérdida, Coco Levy admite: "la estoy pasando duro"

"Y yo (respondí),´pues, echarle muchas ganas y estudiar y comprometerme´, (Coco) se me quedó viendo y me dijo, ´no, no, ¿qué estarías dispuesta?´, Burro... le contesté como una niña de 10 años, pero ni siquiera estaba fingiendo", aseguró.

Cuando el productor habría caído en la cuenta de que Begoña no comprendía a que se refería, ya no insitió.

"Entonces el pobre nada más se me quedó viendo y (dijo), ´ok... gracias por venir´y yo de ´de nada, mucho gusto´y me fui, agradezco a esa niña ingenua,que no supo que eso, significaba otra cosa", concluyó.

Agregó que su amiga le contó que Coco le llamó la atención por el sobrepeso que, según él, tenía la joven.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc