El 28 de junio se cumplieron dos años de la muerte de Talina Fernández pero, en esta ocasión, su hijo Coco Levy se abstuvo de organizar una misa en su honor, pues para el productor, ahora que ni ella ni su hermano Pato están con vida, ya no tiene caso llevar a cabo ese tipo de homenaje.

La revista "TVNotas" publicó una nota en que afirma que Coco atraviesa una álgida crisis emocional, producida por la muerte de su madre y su hermano menor, Patricio Levy.

Si bien, el deceso de "la Dama del buen decir" generó desestabilidad en la familia, el exproductor de Videocine se sentía acompañado de Pato, con quien vivía en la casa de Bosques de las Lomas pues, juntos, compartían su duelo por la partida de su madre.

Pero, pocos días antes de que Talina cumpliera su primer aniversario luctuoso, Pato, el hermano menor de Coco, perdió la vida, después de enfrentarse a prolemas muy severos del corazón.

En este marco, la publicación buscó a Coco para conocer si, este año, organizaría algún homenaje para su madre y su hermano y, con pocos ánimos, la respuesta del productor fue negativa.

"Ya no hago esto, ya no tiene mucho sentido ni beneficio para nadie, ya me quedé solo, realmente, ¿para qué lo haría?", expresó a la revista.

Esta declaración coincidiría con la otra parte de la nota, en donde, una supuesta amistad de Coco relata que, desde que perdió a su hermano y su madre, él se aisló de todo y de todos, hasta de sus sobrinos, hijos de su hermana Mariana (QEPD), con los que ya no tendría ningún tipo de comunicación, a expeción, aparantemente, de José Emilio, con quien la fuente afirmó se manda mensajes de texto, eventualmente.

Por su parte, Coco argumentó que no piensa en homenajes, ya que, las personas que asistirían son las que ya se han hecho presentes en acciones en estos dos últimos años.

"La cuestión de homenajes no es muy conveniente, ni realmente ha habido nadie, la gente que la quiere está cerca y, anivel público, ya no tiene caso", precisó.

