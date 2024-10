A más de un año del fallecimiento de su madre, Talina Fernández, y a solo unos meses de la muerte de su hermano Patricio Levy, el exproductor Coco Levy continúa enfrentando un difícil proceso de duelo. Ha tenido que recurrir a la terapia para poder sobrellevar el dolor que siente.

No obstante, las esperanzas de Coco no se han desvanecido del todo; está retomando sus proyectos profesionales con la intención de salir de la profunda depresión que atraviesa. “De repente tomo terapias y tenemos gente que nos ayuda. Yo creo firmemente que hay que trabajar en estar bien. No quiere decir que estoy bien, ni que ya lo logré, pero sí quiere decir que me levanto todas las mañanas”, confesó Levy.

En ocasiones, la tristeza que lo invadía lo hacía cuestionarse si había un verdadero motivo para levantarse al día siguiente, lo que evidencia su complicado estado de ánimo. Considera que es necesario volver a crecer y construir su propio camino, buscando nuevas experiencias y emociones. Afortunadamente, Coco no está pasando esta difícil etapa solo.

Pato Levy, hijo de Talina Fernández. Foto: Redes sociales

“Dios me está dando la maravilla de encontrar a esas personas que siempre estuvieron ahí”, añadió, refiriéndose al proceso de su recuperación. Su pareja, Sussan Taunton, también se ha mantenido cerca de él para apoyarlo en todo momento.

Recientemente, Coco Levy impartió una master class de guionismo.

Coco Levy trató de contactar espiritualmente a sus seres queridos

Anteriormente, Coco había expresado su profunda necesidad de encontrar consuelo en medio de la adversidad familiar, buscando una conexión espiritual con su hermano Pato.

En un encuentro con la prensa, el también cantante habló de sus creencias en lo paranormal, explicando: “Creo en todas, sueño con todas, les prendo velitas, les hablo, pero no ha pasado nada que haga que Pato aparezca”, dijo visiblemente triste en una entrevista para "De primera mano".

A diferencia de su hermano, el director mencionó que ha experimentado situaciones en las que siente que Talina se manifiesta. “Pero mi Pato todavía no y lo necesito mucho”, añadió.

Coco relató cómo ha logrado entablar un vínculo con él a través de su madre. Cuando contactó a Talina con la ayuda de una espiritista, recibió “palabras de esperanza”: “Sé que (Pato) está bien. Lo primero que me dijo (mi mamá) es que a Pato ya no le dolían las piernas. Él tenía un problema en esa parte del cuerpo que lo molestaba mucho, y dijo que ya estaba volando y muy contento con Mariana y también con mi papá”, externó Coco, haciendo referencia a Mariana Levy, otra hija de Talina, quien falleció en 2005 debido a un infarto fulminante.