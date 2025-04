Coco Levy cumple este 30 de abril un año más de vida. Sin embargo, lejos de ser una semana de celebración, estas fechas le resultan especialmente difíciles: se cumplen 20 años del fallecimiento de su hermana Mariana Levy, quien murió de un infarto tras un fuerte susto al creer que sería asaltada.

A este dolor se suma el recuerdo de su abuela francesa, quien también falleció en estas mismas fechas.

Mariana Levy. Fuente: Twitter @showmundialshow

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Coco compartió cómo lo vive:"Es una semana que no es muy linda. Ya hace más de 20 años que no festejo ni happy birthday, porque para mí son días terribles", confesó.

El productor también recordó la reciente partida de su madre, la presentadora Talina Fernández, en 2023, y de su hermano Patricio Levy, quien falleció un año después tras problemas del corazón."No sé de dónde saco fuerzas. Hay muchos planes que tiene la gente, pero yo no quiero ninguno. ¿De dónde me agarro? Del único pensamiento de que por alguna razón yo aquí sigo y los demás no," expresó.

De qué murió Pato Levy, el hijo menor de Talina Fernández

Coco reconoce que vive momentos de profunda soledad:"No importan las cosas en esta vida, lo que importa es el elenco... y yo ya me quedé sin elenco. Sí está gacho."

Pese a todo, ha intentado mantenerse en pie. En octubre del año pasado reveló que atravesaba una fuerte depresión que lo llevó a buscar ayuda terapéutica."Creo firmemente que hay que trabajar en estar bien. No quiere decir que ya lo logré, pero sí quiere decir que me levanto todas las mañanas," dijo.

Actualmente, está explorando nuevas oportunidades en el cine, y ha recurrido incluso a médiums para sentir cerca a sus seres queridos.

