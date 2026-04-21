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Luego de que el sábado 18 de abril se reportara que la actriz, reconocida por su participación en, había sido hospitalizada de urgencia en Matamoros, Tamaulipas, la comediante aclaró en redes sociales los motivos por los que tuvo que ser atendida.

Torres se encuentra en dicho estado debido a una gira con la obra de teatro "Brujas". A través de su cuenta de Instagram, señaló que actualmente se encuentra en buenas condiciones.

“Solo fue una pequeña deshidratación por haberme malpasado. Ando de un lado para el otro”, explicó.

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En un inicio, algunos medios reportaron que la actriz se había desmayado en el hotel donde se hospedaba, situación que posteriormente la propia Bárbara Torres confirmó, al explicar que el incidente estuvo relacionado con una deshidratación por no haber consumido suficiente agua, aunque aseguró que no fue nada grave: “Sigo perfecta, bueno dentro de lo que yo creo, y muchísimas gracias a todos”.

En entrevista con "Venga la Alegría", la actriz explicó que durante sus presentaciones suele evitar tomar demasiada agua, ya que en ocasiones no puede salir al baño debido a la dinámica de sus escenas, las cuales son de un solo acto.

¿Qué le ocurrió a Bárbara Torres?

La actriz relató que el incidente ocurrió mientras desayunaba junto al productor, cuando comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento por unos momentos, aunque recuperó la conciencia poco después.

“Me pusieron suero y todo lo que me podían poner”, señaló.

Bárbara también defendió a su compañera de elenco, Sabine Moussier, quien reaccionó molesta al percatarse de que la actriz estaba siendo grabada mientras era trasladada en una ambulancia en camilla.

“No quería que se enteraran mis hijos para no preocuparlos, quería avisarles yo, y lo único que pasó es que Sabi dijo: ‘no graben, por favor’”, explicó Torres.

Finalmente, la actriz hizo un llamado a la sensibilidad del público y de quienes registran este tipo de situaciones en espacios públicos, ya que pueden afectar directamente a las familias de los involucrados.

Además de Torres y Sabine, el elenco de "Brujas" está conformado por Dalilah Polanco y Gabriela Spanic.

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