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volverá a México como parte de su gira “Nuevas Mutaciones” para ofrecer cuatro conciertos en el Auditorio Nacional, uno de los escenarios más importantes de nuestro país.

En más de 40 años de trayectoria, el intérprete de "Lady Blue" ya se ha presentado en casi todos los recintos; sin embargo, confesó hay un espacio al que desea llegar: el Zócalo capitalino.

“Me gustaría mucho (actuar en el Zócalo). Ya he actuado ahí, cuando hicimos el concierto por el terremoto, era un concierto conjunto. Yo participé con cuatro o cinco canciones, pero me gustaría hacer uno solo y que además fuera gratuito, eso estaría muy bien”, dijo en conferencia de prensa.

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Pero antes de que esto pueda materializarse, el vocalista de "Héroes del Silencio" tiene toda una serie de compromisos que cumplir, como el arranque de su tour mundial en Puebla, el próximo 10 de octubre.

La elección de esta ciudad no fue hecha de manera casual, y es que el español confesó que le encanta pensar que inicia en la “heroica Puebla de Zaragoza”, para cerrar en su ciudad natal, Zaragoza, yendo, según dice: “De Zaragoza a Zaragoza”

Bunbury aplaude a las nuevas generaciones y llama a usar la tecnología de manera inteligente

Tras cuatro décadas de carrera musical, Enrique Bunbury ha sido testigo de la evolución de la industria y los fans, quienes, aseguró, han logrado quitarse de prejuicios.

“Lo fabuloso que tienen las nuevas generaciones es que se enfrentan a la música con muchos menos prejuicios que nosotros. Pueden escuchar distintos géneros sin ningún tipo de problema, y no solo géneros, también de distintas épocas. Para mí eso es un gran adelanto”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a las nuevas generaciones para que antes de que se sumerjan en la tecnología y la inteligencia artificial, usen la humana.

“No soy un hombre de las cavernas. Creo que hay adelantos que están muy bien. No estoy en contra de la tecnología, estoy a favor del uso inteligente de las cosas, de utilizar la inteligencia humana de forma previa”, compartió.

El cantante se presentará los próximos 12, 15, 17 y 19 de octubre en el llamado Coloso de Reforma.

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