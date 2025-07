Enrique Bunbury es enemigo de la enajenación con los celulares, el cantante de 57 años critica que ahora la gente prefiere grabar un concierto en vez de disfrutarlo, de vivir el momento y no anteponer un aparato tecnológico entre él y el artista.

El español ha dicho en varias ocasiones su opinión negativa no sólo sobre la obsesión del uso del celular, sino de las redes sociales, las cuales él no usa, sino su equipo.

Bunbury, quien recientemente ofreció conciertos en México como parte de su gira "Huracán", explotó en Quito, Ecuador contra un asistente que se encontraba en primera fila y que estaba grabando el concierto.

"Todo el concierto con la pu** cámara grabando todo el pu** concierto; entiendo la locura a la que hemos llegado, lo entiendo perfectamente, pero si estás aquí en primera fila seguro que hay mucha gente que le gustaría estar ahí disfrutando , conectando, participando en el concierto, cantando las canciones, utilizando las manos para algo más que sea para tener un pu** apéndice tecnológico", expresó entre elogios del público.

Bunbury interrumpió el show para expresar esa opinión que ha generado respuestas divididas en redes, pues aunque muchos aplaudieron su mensaje, otros lo criticaron, pues piensan que cada quién puede hacer lo que quiera, por ello compró un boleto.

Enrique Bunbury divide opiniones

Durante el show en Ecuador, Enrique Bunbury se sinceró al decir que por comportamientos como el de ese fan, los conciertos se arruinan.

"Ustedes dejan de participar por el hecho de tener un teléfono, incomodan y hacen que el concierto sea peor", expresó.

En sus redes sociales agradeció la velada musical en Ecuador, pero los comentarios a su publicación, son, en su mayoría negativos y tachándolo de "ridículo".

"¿Qué problema había con el celular? Al final de cuentas pago por su asiento, si quiere o no grabar es su decisión". "No suba fotos master, guardelas en sus recuerdos, ¿que no le joden las camaras pues? Pongase claro. Se nos cayó un grande". "Cada quien es feliz como quiere, si es feliz con su celular todo un concierto usted no es quién para decirle que no". "¡RIDÍCULO! Cuando ya no tengas público que quiera pagar un boleto y menos hasta delante vas a rogar por que te graben... muchos ni te topamos y ¿todavía les hablas así a tus fans? Se viene declive". "¡Ridículo! Mira que en un recital no se va a poder usar el celular. Guárdate el ego en el bolsillo que aunque se use el tel la gente escucha igual".

¡TIENE MUCHA RAZÓN! 🧠🤘@bunburyoficial hace un llamado de conciencia a no utilizar más teléfonos móviles durante sus conciertos luego de parar en medio de una canción!! 🌪⚡️🔥#EnriqueBunbury #HuracánAmbulanteTour2025 #ServidorDeNadieb pic.twitter.com/5hRpmsaUED — Bunbury Universo (@bunburyuniverso) July 3, 2025

