Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

Libreros y editores impulsan Ley para acceder a la tasa cero

Festival de Jazz de Polanco prepara un fin de semana con grandes representantes del género

Richard Gere: "Asegurémonos de no permitir que Trump y los tipos malos sean nuestros representantes"

El Niño Dios del nacimiento ya también viene de China...

A una semana de que llegue a México con su gira , la conversación entre los fans gira en torno a un elemento particular de la producción: “La Casita”, un segundo escenario que el cantante ha utilizado y que generó dudas, e incluso molestias, entre quienes compraron boletos en zonas cercanas al escenario principal.

Para evitar confusiones y asegurar que cada asistente viva la experiencia que desea, OCESA publicó un comunicado en el que detalla las opciones de reembolso disponibles para quienes adquirieron boletos en General A y Pits, las áreas que podrían verse afectadas por los ajustes en el montaje.

“La Casita”, incorporada desde su residencia en Puerto Rico, es una estructura que simula una casa caribeña donde Bad Bunny interpreta una parte del show. Este segundo escenario ya se ha utilizado en países como República Dominicana y México no será la excepción, motivo por el cual aparece ahora en el mapa oficial del estadio.

La novedad dividió opiniones en redes sociales: mientras algunos celebraron que el montaje acerque al artista a más zonas del recinto, otros señalaron que no corresponde a la experiencia que imaginaron al adquirir boletos cerca del escenario principal.

¿Quiénes pueden solicitar reembolso?

Según el comunicado de OCESA, pueden solicitar reembolso únicamente:

• Personas que compraron en General A

• Personas que compraron en Pits

Y solo si consideran que los ajustes de producción no coinciden con la experiencia que esperaban.

Este proceso no es una cancelación general ni implica cambios de ubicación. Es una opción voluntaria para quienes prefieren no asistir bajo el nuevo diseño del espectáculo.

Quienes decidan conservar su boleto no deben realizar ningún trámite: simplemente aceptan los ajustes y asistirán al concierto con su entrada original.

El reembolso puede solicitarse hasta el 9 de diciembre.

Cómo pedir tu reembolso paso a paso

1. Entra a tu cuenta de Ticketmaster.

2. Ve a tu historial de compras y selecciona el evento de Bad Bunny.

3. Presiona el botón de Ayuda.

4. Elige la opción “Solicitar reembolso”.

5. Envía tu solicitud.

Ticketmaster procesará el reembolso por el valor total del boleto, incluidos los cargos por servicio, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu banco.

Este proceso no afecta otras zonas del estadio ni implica una reconfiguración general de boletos.

¿Qué pasa si compré en preventa, taquilla o con Boleto Digital?

• Compras digitales: el dinero se reembolsa al método original de pago.

• Taquilla o centros Ticketmaster: deberás presentar el boleto físico en el mismo punto donde lo adquiriste.

