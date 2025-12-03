Más Información

Los fans que asistirán a los conciertos defueron sorprendidos con el anuncio de la habilitación del escenario “La Casita” y la creación de la nueva zona “Los Vecinos”, desde donde se podrá ver al artista muy de cerca.

Si estás pensando en comprar boletos en caso de que aún alcances te explicamos las diferencias de precios y los beneficios de cada zona, para que decidas cuál te conviene en uno de los conciertos más esperados del año.

Precios de las nuevas zonas habilitadas

  • Zona General B (donde estará “La Casita”): $2,008 pesos
  • Zona “Los Vecinos”: $12,183 pesos

¿Qué beneficios tiene la Zona General B en los conciertos de Bad Bunny?

Ayer, Ocesa anunció en redes sociales la llegada del escenario “La Casita” a CDMX, lo que generó molestia entre algunos fans que habían comprado boletos en General A y Pits, quienes esperaban ver al artista más de cerca.

“La Casita” es un escenario secundario donde Bad Bunny interpreta parte de su show, vive momentos más personales e invita a diversas figuras del espectáculo a cantar, mientras interactúa y baila dentro de la estructura.

La construcción, inspirada en una casa puertorriqueña, ya formó parte de sus presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico y, según Ocesa, busca “crear momentos más íntimos, emocionales y cercanos con el público”.

¿Qué es la zona “Los Vecinos”?

La nueva localidad para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros se ubica detrás del escenario principal, ofreciendo una vista a nivel del artista. A diferencia de los Pits, esta zona permite verlo a solo unos metros del escenario, con una perspectiva privilegiada de toda la producción.

Además, el costo incrementa en comparación con General A debido a su cercanía y a la vista directa del escenario desde un ángulo exclusivo.

se presentará en el Estadio GNP Seguros el 10, 11, 12, 15, 16 y 19 de diciembre en Ciudad de México, como parte de su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”

