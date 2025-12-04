Más Información

El escenario conocido como “”, parte del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” de Bad Bunny, ha generado polémica en redes sociales. Usuarios señalan que quienes compraron los boletos más baratos serán los que vean al artista más de cerca.

Desde sus conciertos en Puerto Rico, durante su “Residencia” en el Coliseo de Puerto Rico, el cantante comenzó a utilizar un escenario que replica una casa puertorriqueña. Con su próxima llegada a México, la promotora Ocesa anunció que este escenario también se colocará en la zona General B, es decir, en la parte trasera del Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con los organizadores, “La Casita” permitirá que los fans vivan cada canción de una manera especial junto al máximo representante de la música latina en México este próximo , 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

Este mismo escenario se implementará en los conciertos del 9, 10 y 11 de enero en Chile, en el Estadio Nacional, donde será presentado como el “escenario B” y desde donde Bad Bunny interpretará parte de su show.

En un comunicado, Bizarro Live Entertainment, promotora de los eventos en Chile, aclaró que la adición de “La Casita” forma parte de los lineamientos del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” y se repetirá en todas las fechas de Latinoamérica.

¿Qué escenarios se añadirán en la gira de Bad Bunny en Latinoamérica?

Aunque Bad Bunny comenzó a usar estos cambios de escenario en sus conciertos de República Dominicana, fue hasta su paso por México cuando se aclaró cómo quedará la distribución.

Los promotores señalaron que se añadirán nuevas localidades dentro del escenario llamadas "Los Vecinos", "Stage A" y "Stage B". Con este ajuste se elimina la pasarela que antes conectaba las zonas "PIT DtMF" y "BAILE INoLVIDABLE", ubicadas al centro.

En México, los fans han mostrado molestia por la incorporación de la zona "", que queda detrás del escenario, y por la presencia de “La Casita”. Hasta el momento, Ticketmaster no ha ofrecido disculpas ni soluciones para quienes desean reembolsar sus boletos.

