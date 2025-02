Luego de que una amenaza en Tijuana obligara a Grupo Firme a cancelar su presentación en el Carnaval de Mazatlán, han surgido detalles sobre cómo tomó la noticia Eduin Caz, vocalista de la agrupación.

Según se dio a conocer en el programa "¡Siéntese quien pueda!", Caz recibió la noticia mientras salía de hacer ejercicio. En un inicio, creyó que se trataba de una broma, pero pronto entendió la gravedad del asunto.

"Iba saliendo de hacer ejercicio y, como que, al principio, pensó que estaba jugando, y ya le dije que lamentablemente no ", relató un allegado del cantante.

La fuente también reveló que el cantante mostró una profunda tristeza por la situación y expresó su frustración por estar en medio de un conflicto que, según él, no ha provocado.

"Como que estaba muy triste, y me dice: ‘Es que yo no me meto con nadie’. Y yo le dije: ‘pues mira, compadre, lamentablemente son las consecuencias de lo que está pasando allá’", agregó.

Además, señaló que la amenaza podría estar relacionada con la crisis de seguridad en Sinaloa, donde la violencia ha afectado la vida nocturna y las actividades turísticas en ciudades como Culiacán.

Fue este pasado martes cuando una narcomanta apareció en un puente peatonal de Tijuana y en ella advertían a Caz y compañía que de presentarse en el Carnaval, encontrarían su fin. Junto al mensaje, las autoridades locales hallaron una caja con restos humanos, lo que hizo mucho más grave la situación.

