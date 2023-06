Así fue la relación de Talina Fernández con José Manuel, su último amor

Esta tarde el medio del espectáculo perdió a uno de sus rostros más queridos. Talina Fernández falleció a los 78 años debido a complicaciones con la leucemia que le fue detectada hace algún tiempo.

Los últimos momentos de vida de la conductora transcurrieron en un hospital de la CDMX; sin embargo, su hijo Coco Levy reveló que hasta su último suspiro estuvo acompañada de las personas que más amó y que más la amaron. Si bien es cierto que "La dama del buen decir" siempre reconoció que su familia era su vida entera, también lo es que no eran los únicos en su corazón, pues la ilusión de un nuevo amor apareció en su vida.

Fue casi a finales del 2022 cuando la conductora reveló que tenía novio, un empresario de nombre José Manuel a quien había conocido en circunstancias muy peculiares, y es que fue una de las sobrinas del hombre quien la abordó en un supermercado con la única intención de pactar una cita a ciegas entre la famosa y su tío.









La propia Fernández habló sobre la primera vez que vio a José Manuel y cómo fue que la llama del amor se encendió entre ellos: "Llegó una güera en el supermercado y nos dijo: 'tengo un tío que quiere contigo', le dije: 'pues dale mi teléfono'. Entonces al tío lo invité a tomar café en mi casa el lunes, el miércoles me invitó a comer y a conocer su departamento, el viejo truco y me gustó tanto la arquitectura, que ese fin de semana lo invité a una pijamada en mi recámara, y ya de ahí nos seguimos", dijo en el podcast "Platicando con mi abuela", que compartía con su nieta, María Levy.

Poco a poco la relación se fue tornando más formal y ese mismo año, en una entrevista para el programa "Venga la alegría" se dijo perdidamente enamorada de su pareja, incluso, confesó que la mayor parte del tiempo estaban juntos: "Los fines de semana los pasamos juntos, viajamos, él me dijo: 'yo no me voy a casar contigo' y yo le dije: 'yo no me voy a embarazar'".

Aunque nunca hubo planes de boda entre la pareja, esto no quería decir que no se amaran lo suficiente como para pensar en pasar el resto de sus días juntos. José Manuel, durante una comida, la sorprendió con un anillo de promesa y el momento fue capturado por María, quien los acompañó a celebrar su amor.





"Que bonito es lo bonito", escribió la también actriz junto a una fotografía en la que aparece al lado de su galán y mientras él la abrazaba, ella besaba tiernamente una de sus mejillas.

En un reciente encuentro con la prensa, Talina apareció con José Manuel ante las cámaras y ahí se dijo convencida de que no importa la edad, el amor siempre llega cuando tiene llegar: "La mujeres que creen que a los 78 ya se les murió las hormonas... les tengo información muy importante, lo único que rechina es la cabecera", dijo entre risas.

Ahí mismo detalló que ya habían cumplido el año y medio de noviazgo y que esta etapa de su vida era muy significativa para ella.

