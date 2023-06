Muere la conductora Talina Fernández tras ser hospitalizada de emergencia, confirma la familia a EL UNIVERSAL

La tarde de este 28 de junio se dio a conocer la lamentable muerte de la querida Talina Fernández, conductora de radio y televisión, y que en sus últimos meses luchó contra la leucemia que le fue detectada.

Talina pasó los últimos momentos de su vida en un hospital de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, lugar al que fue trasladada de emergencia tras varios días con complicaciones de salud. Desde su ingreso, la llamada "Dama del buen decir", fue reportada como grave y se especuló que se encontraba en el área de terapia intensiva.

Aunque la familia se negó a dar cualquier tipo de detalle sobre el estado de salud de la famosa; llegó a trascender que antes de dar su último aliento estuvo esperando a su nieta María Levy, para poder despedirse y morir en paz. La noticia de su muerte fue confirmada por la familia Fernández a EL UNIVERSAL hace tan sólo unos minutos.





Talina pasó sus últimos minutos de vida en un hospital de la CDMX. Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

A finales de mayo, EL UNIVERSAL pudo comunicarse con Fernández y reveló que presentaba algunos problemas de salud, aunque no reveló de qué: "Estoy malita y no estoy haciendo nada", dijo. Posteriormente, en un encuentro con la prensa, aseguró que estaba bajo supervisión médica, incluso, que estaba siendo evaluada por varios doctores pero, hasta ese momento, nadie había podido diagnosticarla.

"He estado malita de salud. Estoy con varios médicos diferentes y no le atinan. Estoy muy débil, no quiero salir, ni subir ni nada... estoy como aguada", expresó.

¿Quién era Talina Fernández?

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, mejor conocida como Talina Fernández, fue una figura icónica en la televisión mexicana. Conductora de televisión, radio, periodista y productora, Talina supo ganarse el cariño del público gracias al carisma, la sencillez y la clase que demostró en sus múltiples programas.

Inicio su carrera artística en 1970, cuando el productor Raúl Astor la invitó a formar parte del elenco del programa "La Cosquilla", posteriormente participó en "Mujeres, mujeres y algo más", junto a Verónica Castro, Anel Noreña y Nubia Martí.

Condujo los noticieros "En punto", "Punto final", "Contacto directo" y "Antena 5". Además, también estuvo en "Viva el domingo", "Nuevas noches", "ECO", "¿Qué crees", "Hoy", "Nuestra casa" y más recientemente en "Sale el sol".

A la par, desarrolló una breve faceta como actriz y logró aparecer en algunas famosas producciones como "Muchachitas" y "Tenías que ser tú".

La tragedia más grande de su vida se presentó en el 2005, cuando su hija, la actriz Mariana Levy, falleció a causa de un paro cardíaco después de haber sido víctima de asalto. El dolor fue tan grande, que Talina nunca pudo superarlo, aunque aprendió a seguir adelante.

A sus 78 años, la conductora volvió a encontrar el amor en un empresario de nombre José Manuel. Fernández se sentía dichosa, completa y enamorada, a pesar de que llegó a rumorarse que atravesaba una fuerte crisis económica.





