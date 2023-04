Así fue filmar la película "La usurpadora, el musical"

El día que Isabella Castillo filmó la escena de la canción “Cosas del amor”, para la película "La usurpadora, el musical", simplemente no podía hacerlo.

Y no era por falta de talento, sino porque así como el personaje estaba sufriendo, ella estaba pasando por un proceso de rompimiento con su pareja, que evidentemente revivía en su mente.

“Estaba con el corazón roto, de plano llorando, justo en la primera semana me toca hacer eso y dije ‘no puede ser, esto es un chiste’. Costó trabajo, pero me ayudó para salir, ya ahora la veo y no me genera nada, ya fue hace varios años”, recuerda la actriz.

Isabella, junto con Alan Estrada, protagonizan la versión cinematográfica de "La usurpadora", pero en musical, la cual llega esta semana a cerca de 2 mil pantallas mexicanas, es decir, una de cuatro existentes en la República, la tienen programada.

Se respeta la historia de dos mellizas separadas al nacer, cada una creciendo en condiciones económicas y caracteres opuestos, quienes un día se encuentran fortuitamente, cambiando la vida de ambas.

Mientra ella ("El señor de los cielos") es la responsable de ambos papeles, Alan("Hoy no me puedo levantar") el interés romántico de las chicas.

En 1998, "La usurpadora" se convirtió en un fenómeno televisivo de la mano de su protagonista Gabriela Spanic, superando los 35 puntos de rating y dando pie a un especial que rebasó los 36 puntos, es decir, cerca de siete millones de espectadores. Además, se transmitió en más de 100 países y se dobló a 24 idiomas.

“Cuando me dijeron que iba hacer la película, sentí miedo, terror, estrés, ansiedad”, recuerda divertido Alan, “al final hay que tomar esos riesgos y conocía el trabajo de Santiago (Limón, el director) en "Cindy, la regia" (película), así que dije, si nos vamos por ahí nos irá bien”.

Entre las canciones que se interpretan en "La usurpadora, el musical", se encuentran "La vida es un carnaval", "Mi tierra" y "Livin' la vida loca", algunas con decenas de bailarines en la coreografía.

La diversidad y la inclusión, presentes en el filme

Durante el rodaje, el departamento de maquillaje sufrió, pues apenas y contaba con una hora para hacer el cambio de imagen en Isabella, cuando pasaba de una hermana a la otra.

“Para una yo debía tener el cabello marrón y, con la otra, tenían que lavarme el cabello, pegarme uñas y más; luego al regresar era de otra vez pintarme con spray. Hay un número musical en el agua y nadie sabe, pero para que el cabello de la bailarina no se moviera, era de ponerle granadina y más granadina”, detalla Isabella.

La versión original filmada de la cinta está en spanglish, aunque para su exhibición en México fue doblada por completo al español.

Cecilia Toussaint, Susana Zabaleta, Alejandra Ley y Jesús Ochoa, junto con una aparición especial de la roquera Alejandra Guzmán, integran el elenco.

La diversidad y la inclusión son temas que están todo el tiempo presentes en el filme, algo que celebran ambos actores pues lo hace de manera fina.

“Creo en la cultura latina se está atrasado con esa cosa y esto ni siquiera debería ser un tema, en la película ni siquiera se menciona, es normalizar el mensaje positivo que hay”, expresa Isabella.

“Es un paso importante, el siguiente es dar uno al frente y que ahora la diversidad sea parte de los protagonistas en las historias”, apunta Alan.

rad