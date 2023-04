Ariana Grande responde a las críticas por su extrema delgadez

Ariana Grande, de 29 años, se puso en contacto con sus fans para hablar de un tema en específico que nunca antes había tocado: su físico, pues desde hace tiempo el aspecto delgado de la cantante ha dado de qué hablar en redes, donde han señalado como preocupante su "extrema delgadez".

Des finales del 2022, las fotos de Ariana han generado comentarios porque según cibernautas luce muy delgada y desmejorada; las versiones de que podría estar enferma o pasando por un momento complicado han inundado las redes y sus propias publicaciones en Instagram.

La progresiva delgadez de la cantante ha alertado a sus fans. Foto: AFP y Instagram arianagrande.





La intérprete de “Die for you” se encuentra trabajando en la adaptación cinematográfica de "Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz", el exitoso musical de Broadway con canciones de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, basado en la novela Wicked: memorias de una bruja mala de Gregory Maguire.

Ariana Grande defiende su cuerpo

Aunque nunca antes se había tomado el tiempo para hablar de su físico en sus redes, esta vez lo hizo a través de un video en TikTok, donde habló sobre los que aseguran que el cuerpo que luce ahora no es sano, como sí lo era el que lucía antes, ante ello, Ariana dijo que nada más falso como esto, pues en aquella época, dijo, tomaba antidepresivos con alcohol y no cuidaba su alimentación.

“No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena en eso. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que está constantemente expuesta”, comenzó. Y continuó:

“Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente, para mí, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos y bebía alcohol con ellos. Además, comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida, y muchos consideran que es el momento en el que me veía más saludable. Pero no. Eso no era saludable", aseguró.

La cantante, quien se mostró abierta, aseguró que "hay distintas maneras de verse saludable” y pidió al público que sea empático con las personas que probablemente estén trabajando para verse y sentirse mejor.

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Por eso, incluso si tu comentario intenta ser amoroso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un sistema de apoyo con el que está trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”, agregó

Finalmente Ariana se despidió cariñosa de sus fans, quienes también la han criticado por su maquillaje que la "hace lucir diferente".

“Les envío mucho amor, y creo que son hermosos sin que importe por lo que estén pasando, ni su peso, ni cómo les guste maquillarse en estos días, o los procedimientos cosméticos que hayan tenido”, expresó.





