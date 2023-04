¿Humberto Zurita volverá a llegar al altar?, Stephanie Salas revela si habrá boda

La relación entre Stephanie Salas y Humberto Zurita va muy bien, los actores se han mostrado muy enamorados y abiertos con la prensa sobre su romance, el que trabajen juntos en el proyecto teatral "Papito querido!" los tiene contentos, pues además de la experiencia profesional, tienen tiempo para disfrutar juntos.

Humberto ya se casó una vez con la madre de sus hijos, la fallecida Christian Bach, a quien le pidió matrimonio cuando ambos viajaban por el Periférico, así lo contó el actor en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Humberto, mayor que Stephanie 15 años, ha dicho que lo que lo enamora de Salas, sobre todo, es que es una mujer inteligente, cualidad que valora mucho; la pareja ya ha compartido publicaciones románticas en sus redes y hasta unas fotos de un viaje que hicieron a Acapulco.

Se sabe que entre Christian Bach y Stephanie Salas había una amistad, por lo que no fue extraño leer el comentario que la hija de Sylvia Pasquel escribió a la publicación de Zurita el pasado 26 de febrero con motivo del aniversario luctuoso de Christian:

"En el lugar que habitas, no existen los años, ni los onomásticos, ni el Día de muertos. Sólo, en nuestros corazones y nuestra mente, existe la posibilidad de privilegiar el recuerdo sobre el olvido. De sentirte siempre cerca y tenerte presente en cada uno de nuestros días. Hoy 26 de febrero, (como siempre) hago un paréntesis y detengo el tiempo para honrar y agradecer el haber compartido tu compañía y tu amor en nuestras vidas. Descansa en Paz .Te amamos hoy y siempre", se lee en la publicación del actor, a lo que Salas comentó: "Para siempre Christian".

Humberto Zurita y Christian Bach. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

¿Stephanie Salas y Humberto Zurita llegarán al altar?

“¡Boda doble, exacto!”, Stephanie Salas no le hace el feo a una boda doble, la de ella con Humberto y la de su hija con su novio, pero dijo, aún no está confirmado que su hija Michelle Salas, producto de su relación con Luis Miguel, llegue al altar, como se ha dicho en distintos medios.

La cantante confesó que a ella siempre le ha fascinado la idea de llegar al altar, esro esto no se ha dado hasta ahora, aunque con tono picarón, confesó que espera que suceda pronto, así lo dijo en entrevista con el programa "Siéntese quien pueda"

"Siempre he querido llegar al altar, pero nunca ha podido ser posible, así que esperemos que pronto".

El Día de San Valentín, Stephanie publicó una foto con Humberto en la que aparecen abrazados, y la respuesta de él a esa foto deja claro que está enamorado y que le gustaría pasar con Salas el resto de su vida, pues asegura, la vida sin amor no tiene sentido.

En dicha publicación le agradece su amor, cariño y dulzura, con tono de promesa, le dice que la amará los días que le queden de vida.

"La vida me brinda hoy, un camino nuevo para poder hacer crecer de nuevo la semilla del amor. Tú eres la mujer con la que puedo compartir el camino que me queda por recorrer. Gracias amor por tu cariño y tu dulzura, por tu integridad y tu forma original y sincera de amar y hacer crecer en mi corazón la fuerza del amor. La vida sin amor, no tiene sentido. Te amo hoy, 14 de febrero aquí y ahora y, todos los días que me queden por vivir Stephanie Salas".

rad