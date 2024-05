Mario Bezares y Julio César Chávez, ¿a “La casa de los famosos”?: Pepillo Origel destapa nombres

Cada vez falta menos para que arranque la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, que el año pasado fue un éxito rotundo en la televisión, por lo que en días recientes han estado sonando los nombres de diferentes celebridades que podrían ingresar.

La productora Rosa María Noguerón, de Televisa, es la encargada de elegir a las personalidades que entrarán, quien todavía no ha dado información al respecto, sin embargo, los periodistas de espectáculos Juan José Origel y Martha Figueroa ya han destapado a algunas figuras.

“La gente se pelea, los actores fuera de la oficina, de la mujer que lleva el casting de ‘La casa de los famosos’, para la segunda temporada porque todos quieren estar, todo el mundo”, señaló Figueroa durante el programa “Con permiso” de Unicable.

“‘Por favor méteme y te pago porque me metas’; dicen que a lo mejor puede entrar José Ron, Emmanuel Palomares, Facundo, Lorena Herrera”, adelantó la también escritora y exparticipante del reality “Hotel VIP”.

Origel también mencionó a otras de las figuras del medio que podrían ser parte de este fenómeno de TV, entre las que destacan: el presentador Mario Bezares, el boxeador mexicano Julio César Chávez, así como la actriz Gala Montes y el exintegrante de “Acapulco Shore”, Luis “Potro” Caballero.

Pepillo dejó en claro que él no aceptaría entrar a este encierro, a pesar de que el sueldo pudiera ser muy atractivo y la exposición que da.

“Así me pagaran lo que me pagaran a mí no, no más por lo asqueroso que soy, en el baño me moriría de asco que (alguien) entrara ahí, me pelearía con todos; yo sé hacer pescado, pastas”, añadió Origel.

Será en el mes de julio cuando empiece el reality, cuya conductora -se dice en redes sociales- que podría ser nuevamente Galilea Montijo, pero en vez de hacer mancuerna con Diego de Erice, este sería sustituido por Héctor Sandarti, quien ya tiene experiencia como anfitrión de este reality, pero en la versión de Telemundo.

