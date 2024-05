Hijo de Érika Buenfil comparte fotos junto a su padre por primera vez

Nicolás Buenfil, hijo de Érika Buenfil, sorprendió con la publicación de dos fotografías a lado de su padre, Ernesto Zedillo Velasco, pues esta sería la primera ocasión en que el joven comparte abiertamente la convivencia que existe con su progenitor, a quien conoció alrededor de hace cuatro años, cuando tenía 14 años.

Nicolás Buenfil y su padre, Ernesto Zedillo Velasco, al que conoció por vez primera en 2019. Foto: Instagram

En 2004, cuando la actriz de "Amores Verdaderos" dio a conocer que estaba en la espera de un bebé, noticia que le causaba gran ilusión, pero -en ese momento- se negó a revelar la identidad del padre, esta se conoció hasta que la conductora Inés Gómez Mont habló del tema,revelando que se trataba de Zedillo Velasco, el hijo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Con los años, Érika pudo hablar de la situación en que Nico llegó a este mundo, pues reveló que cuando le dio a Ernesto la noticia de su embarazo, él decidió no hacerse cargo.

"Él estaba muy joven (28 años), me lo pesqué muy chavito, así que su respuesta fue negativa y decidió alejarse", dijo en una entrevista en 2022, año en que tanto ella como su hijo revelaron que Zedillo Jr. los buscó en 2019.

Fue un 13 de febrero, a sólo 11 días de que Nicolás cumpliera los 14 años cuando Érika recibió una llamada de él, mientras se encontraba en la casa de una amiga.

Al ver la procedencia del número telefónico, los nervios se apoderaron de la actriz, sobre todo, cuando Ernesto le indicó que quería visitar a Nicolás para conocerlo y entregarle el obsequio que le había comprado, a propósito de su aniversario, personalmente.

"Habló a la casa (y les digo): ´-Recojan el baño, limpien, que no estén tenis tirados, rápido, agarren a la pinch* perra", dijo con la comicidad que la caracteriza, por su paso por la alfombra roja de los Kid Choice Awards 2022.

Y aunque la actriz trató de llegar, para estar presente en el primer encuentro que su hijo tuvo con su padre, la lluvia y el tráfico se lo impidió.

"Todo ese tiempo, yo en el tráfico, y ya llegué y me contaron toda la aventura", expresó.

Por su parte Nicolás -que en la actualidad ya tiene 19 años- contó, ese mismo año, que al conocer a su padre se convenció del gran parecido que existe entre ellos, pues antes sólo lo conocía mediante las fotos que había buscado de él en Google, también aseguró que hacían los mismos ademanes y gestos.

También destacó que, desde su primer encuentro, suelen ir a comer, visitar museos o, simplemente, a pasear, pero en ninguna de las ocasiones se han sentado a hablar de la ausencia de su progenitor.

"Ya no tiene caso, ahora lo veo seguido y eso es lo que cuenta, ya lo perdoné, no le guardo rencor, me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermana; Isabella y Victoria, veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí, un gran hombre", estimó.

Y aunque la relación que sostienen ya data de poco más de cinco años, el joven nunca había compartido fotos a lado de Zedillo Jr., motivo por el que las publicaciones que compartió ayer ya están causando revuelo.

Nicolás no fue el único que subió fotos de él conviviendo con Ernesto, su mamá también compartió una foto de los dos, interactuando en lo que pareciera ser una parrillada.

En este encuentro también estuvo presente su hermana Isabella, con la que subió dos fotos.

