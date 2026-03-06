Más Información

A 25 años del estreno de la versión cinematográfica de "Harry Potter y la piedra filosofal", dos de sus protagonistas, y Tom Felton, quienes interpretaron a Harry Potter y Draco Malfoy, respectivamente, se reencontraron en Broadway y compartieron unas entrañables fotos que han llenado de nostalgia a los fans de la saga de magia favorita.

Radcliffe regresó a los escenarios de Broadway, en Nueva York, para protagonizar la obra de teatro "Every Brilliant Thing"; la obra es un monólogo y cuenta, por tanto, con un solo personaje, un hombre que crea una lista de "las mejores cosas del mundo" para animar a su madre, que padece depresión y tiene pensamientos suicidas.

Tom Felton, quien fue el enemigo de Potter dentro de la saga, visitó a Radcliffe en Broadway, ambos compartieron las fotos e hicieron una mención al mundo de la magia de "Harry Potter" que los lanzó a la fama hace más de dos décadas.

"Cosas mágicas sucediendo en Broadway", escribió Daniel Radcliffe.

Mientras que Tom Felton, escribió: "Escobas a Broadway".

Daniel Radcliffe y Tom Felton. Foto: Instagram.
Daniel Radcliffe y Tom Felton. Foto: Instagram.

Tanto Radcliffe como Felton tienen actualmente proyecto en Broadway, desde diciembre, Felton apareció como Draco Malfoy en la puesta en escena de la saga de magia.

En el año del aniversario en que la primera película del niño mago hizo historia en los cines, dando paso a una de las sagas más taquilleras de todos los tiempos, Warner Bros Discovery prepara no solo una celebración por todo lo alto, sino un futuro prometedor con la próxima serie de HBO.

