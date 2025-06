Las versiones de que Leonardo García recayó en el alcoholismo han vuelto a resurgir después de que el actor e hijo de Andrés García apareciera en aparente estado de ebriedad en Acapulco, donde integrantes de la Guardia Nacional le pidieron que se detuviera debido a su estado.

El mismo actor compartió dicho video, el cual ha dado de qué hablar, pues hace unos meses estuvo internado en Morelos recuperándose, dice, de las "pérdidas".

Luego de que una revista de circulación nacional publicara que supuestamente Leonardo es adicto y violento, y que cuando Andrés García vivía, Leonardo dañó a su madre Sandra Vale con un cuchillo debido a que ésta lo internó en contra de su voluntad, además, que al enterarse Andrés de lo sucedido, tuvo una violenta discusión con su hijo que derivó en que el galán de la pantalla le diera un tiro en el pie.

El actor de 52 años negó dicha información, y precisó que fue él quien decidió internarse recientemente debido a las pérdidas que ha sufrido.

¿Qué pasa con la salud de Leonardo García?

Ante las especulaciones sobre si Leonardo García recayó en el alcoholismo, enfermedad que padeció hace más de una década; el hijo de Andrés García admitió en entrevista con Gustavo Adolfo Infante , que fue él quien decidió internarse hace unos meses, pues necesitaba recuperarse de las pérdidas sufridas.

"Yo me metí a la clínica por mi propia convicción , por mis pérdidas, porque murió mi papá, porque murieron mis gatos y por temas del departamento, entonces me deprimí y yo me metí a la clínica, no me metieron por anda de otra cosa", dijo tajante.

Esta no es la primera vez que se habla de los problemas del actor, quien en 2024 estuvo internado en una clínica de rehabilitación en Morelos tras un episodio violento contra su pareja, la cirujana plástica Flaminia Villagrán, quien supuestamente lo ingresó para controlar su ira y consumo de sustancias.