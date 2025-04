Leonardo García fue captado en las instalaciones de Televisa y, sin hacer ningún comentario relacionado a los rumores, el actor se dijo emocionado por un proyecto que está por emprender, dejando de lado la publicación que recientemente aseguró que habría recaído en la bebida, luego de que, supuestamente, pasará tres días de fiesta sin parar.

Hace menos de dos semanas, el hijo de Andrés García asitió a un evento público, en el que fue cuestionado acerca de cómo ha enfrentado la pártida de su padre y la pérdida de parte de su patrimonio, luego de que fuera desalojado de su penthouse.

Por primera vez, el actor confió que, aunque se mostró fuerte frente a las cámaras, vivió una profunda depresión.

"Ya pasé por terapia, todo eso me ayudó muchísimo, es un buen empujón, no tienes que estar en el pantano tú solo, sí estuve deprimido, sacado de onda por todas las cosas que pasaron, sí... es bonito pedir ayuda a la persona correcta", expresó.

Leo ha mostrado que se encuentra sano, tras reconocer que, durante esa etapa complicada, recurrió a beber más, por lo que buscó ayuda profesional..

"Sí empecé a tomar más, la depresión te lleva al trago, cuando estás deprimido tomás más y te va a pegar mal, luego hay gente que se va a las pastillas, no sólo en tomar, hay que pedir ayuda, yo solito fui, me metí, me tocó una buena clínica, estuvo todo fenomenal".

Sin embargo, este martes, la revista "TV Notas" publicó una historia en la que asegura que García recayó en su dependencia del alcohol, luego de los tres meses que, presuntamente, habría pasado el rehabilitación por petición de Flaminia Villagrán.

Ya que, aunque Leo dice que fue él quien tomó la decisión de internarse, mucho se ha dicho que, en realidad, fue una condición que su pareja le puso para que su relación continuara.

La publicación muestra una serie de fotografías, tomadas durante tres días seguidos (a partir del 21 de marzo, en los que se ve a García acompañado de amigos y conocidos.

Según la revista, el primer día de salida, el actor habría pedido un refresco, pero con el paso de las horas, se habría decidido a tomar una copa.

De acuerdo con "TV Notas", Leonardo se habría atrevido a volver a problar el alcohol, ya que su pareja, Flaminia, se encontraba en Guatemala, su ciudad natal, por lo que no tendría ninguna sospecha de su salida.

Sin embargo, la publicación cuenta que el actor habría continuado saliendo por tres días, luego de ser captado en lo que, aparentemente, eran un antro y un bar.

Aunque él no pareciera estar preocupado por los rumores, o eso reflejó en la entrevista que Eden Dorantes le hizo fuera de Televisa, en la que contó, con mucha emoción, que está preparándo la obra "Viudo, soltero, casado, divorciado", en la que funge como productor y actor, pasando por desapercibido el trascendido de su presunta recaída.

"Estamos perfectos, listos, trabajando".

De hecho, habló del abrazo que significa para su corazón que sus compañeros de elenco afirman que, entre más pasa el tiempo, se convierte en la imagen viva desu padre, don Andrés.

"Mis compañeros, Victor Noriega y Rodrigo Vidal, que trabajaron con mi papá, me dicen: ´-ahorita que estamos ensayando contigo, parece que tú papá está aquí resucitado´, y se siente muy bonito eso, me traen muy buenos recuerdos, pero lo dicen de corazón, pregúntenles a ellos", precisó.

