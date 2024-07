Leonardo García explica por qué necesitó de una silla de ruedas en los últimos días

Leonardo García hizo un viaje de vacaciones junto a su novia, la doctora Flaminia Villagrán, y su familia, lo que preocupó a sus fans fue que el actor se trasladó gran parte del viaje en silla de ruedas, lo que puso sobre la mesa el tema de su salud y, ahora, es el mismo hijo de Andrés García quien aclara cuál es su condición.

El actor de 51 años dijo a "Venga la alegría" que fueron sus problemas de rodillas por lo que tuvo que recurrir al uso de una silla de ruedas para transportarse a Orlando Florida, ciudad a la que viajó con Flaminia y los cuatro hijos de la joven para disfrutar de las vacaciones de verano.

Leonardo García, Flaminia Villagrán y sus hijos, de visita en Orlando, Florida. Foto: Instagram

Leo explicó que fue su novia, especialista en estética avanzada, quien le inyectó plasma en las rodillas para fortalecer los cartílagos, zona en que el actor tiene muchos problemas.

Sin embargo, algo falló en el procedimiento, lo que hizo que sus rodillas se hincharan a tal grado que le era imposible caminar.

"Tengo problemas en mi rodilla y me pusieron plasma, de hecho, me lo puso mi mujer, no sé que pasó que se me inflamó muchísimo", contó.

Pero ni eso detuvo los planes de García de llevar a cabo las vacaciones que tenía programadas, por lo que tomó la decisión de continuar con su viaje pese a su dificultad para caminar.

"No podíamos cancelar el viaje por eso, mejor agarras una silla de ruedas y ´arre, Lulú´, como dicen", precisó.

También aclaró que no fue nada de cuidado, pues bastó con tres días para que pudiera volver a caminar.

Durante su estancia en el país vecino, el actor y su familia visitaron el parque temático EPCOT en Walt Disney World Resort, donde aprovechó para posar frente a icónicos monumentos como la figura geodésica "Spaceship Earth" y la réplica de la puerta sagrada Torii, ubicada en el Santuario de Itsukushima en Japón.

