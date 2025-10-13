Arturo Carmona está próximo a publicar un libro junto con Cruz Martinez, exesposo de Alicia Villareal, quien además es la madre de Melanie Carmona, hija del exfutbolista que actualmente tiene una carrera como actor en proyectos como “Monteverde”, que este domingo vivió su gran final.

Sobre el hombre que enfrentó problemas legales por las acusaciones de la cantante de presunta violencia doméstica, su compañero de escritura dice no tener ninguna queja sobre su persona, pues, han sido socios durante muchos años.

“La verdad es que yo no tengo queja de él, hemos sido socios durante ya muchos años laboralmente hemos hecho grandes cosas, hay proyectos que se habían puesto en stand-by porque pues por obvias razones que ya por fin ya estamos haciendo”, dice Carmona.

Por otro lado, después de declarar públicamente hace unas semanas su inconformidad con Villarreal por emplear a alguien señalado como el abusador de su hija, Arturo dice no tener contacto con ella y solo enterarse de su vida por redes sociales.

“No he hablado con ella, lo único que sé de ella es a través de redes sociales, no sé cómo vaya a su proceso y como les digo, yo prefiero mantenerme al margen porque luego me va como en feria”, explica.

Arturo Carmona apoya a su hija en proceso legal

Después de que Melanie Carmona iniciara el proceso legal en contra de su abusador, su padre, Arturo, ha intentado apoyarla en todo lo que le es posible, brindándole acompañamiento emocional y legal, además, destaca la madurez de su hija ante esta difícil situación.

“Todo lo que tenga que ver en llevarla a levantar denuncias, mi apoyo moral, como papá, con mi amor y siempre ha tenido ella el apoyo de mi parte para cualquier cosa que tenga su mente sana, que eso es lo que más nos importaba como padres y que saliera adelante y lo ha hecho bastante bien, es una mujer muy madura y sabe sobrellevar muy bien las cosas”, dice.

Por otro lado, el actor no esconde su descontento ante el hecho de que Alicia Villareal mantenga a dicho personaje como parte de su equipo de trabajo, aunque se limita en sus declaraciones para no entorpecer el proceso legal que se está llevando en estos momentos ante las autoridades.

“Sí, forma parte vamos a decirlo así, directa de lo que pasó a mi hija, pero bueno, es un tema que está en los juzgados, a veces es complicado hablarlo para no entorpecer lo que venga, pero sí, hubo una situación, existe una situación a raíz de lo que le pasó a mi hija hasta la fecha”, señala.