Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

Los comediantes y Slobotzky provocaron una ola de reacciones luego de que, durante el episodio más reciente de La Cotorrisa, lanzaran comentarios y burlas hacia el conductor de TV Azteca Javier Alatorre.

En la conversación, los comediantes afirmaron que el presentador “se veía cada vez más gay”, frase que generó molestia entre usuarios, quienes reprobaron el tipo de humor y calificaron el comentario como inapropiado.

Pérez agregó que Alatorre “había cambiado” y cuestionó: “¿Todos fingimos que no es gay?”.Slobotzky, por su parte, remató asegurando que el periodista “cero va a querer venir” al programa después de lo dicho y lanzó otra frase polémica al sugerir que, si no se lo tomaba como comedia, era un insulto.

Las críticas no tardaron en llegar. Algunos usuarios recordaron que Ricardo Pérez se ha quejado de la cobertura mediática, especialmente después de que su pareja, Susana Zabaleta, sufriera una caída en el aeropuerto mientras era abordada por reporteros.

Comentarios como “¿Pero a Ricardo y Susana no pueden cuestionarlos porque es acoso?” o “Lo sorprendente es que existan programas tan machistas e intelectualmente pobres” circularon con fuerza en redes.

Trayectoria de Javier Alatorre

es uno de los periodistas más reconocidos de TV Azteca, conductor de “Hechos Noche” y “Las Noticias” desde 1994. A lo largo de su carrera, ha cubierto acontecimientos nacionales e internacionales como:

  • Guerra de Irak, Bosnia y Afganistán
  • Huracán Otis (2023)
  • La muerte de Juan Pablo II (2005) y la del papa Francisco (2025)
  • Atentados del 11 de septiembre (2001)
  • Levantamiento del EZLN (1994)

Sobre su vida personal, el comunicador ha mantenido total discreción. Esto ha alimentado especulaciones sobre su orientación sexual, pero Alatorre nunca ha hecho declaraciones públicas al respecto, por lo que cualquier comentario sobre su vida amorosa o identidad continúa siendo únicamente un rumor.

