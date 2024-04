El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, dé línea a sus conductores de noticia y no les permita actuar con libertad.

“El mismo Salinas Pliego, en una entrevista dice que es hasta penoso que él no permite que sus conductores de noticias actúen con libertad, que él les da línea”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 24 de abril en Palacio Nacional.

López Obrador acusó que en la campaña contra la reforma al sistema de pensiones, que impulsa su gobierno, las empresas de comunicación están al servicio de las Afores.

“Qué me voy a estar peleándome con Javier Alatorre, es buena persona, nada más que el lineazo ¡Ay nanita!”, expresó el Presidente.

En el Salón Tesorería, agregó que cuando alguien dice "'la nota es nota', yo no me meto o no puedo porque son independientes, volteo a atrás buscando al tonto que te lo crea".

Salinas Pliego responde a AMLO

El empresario, por medio de su cuenta de X, respondió: “AMLO, fiel a su característica de Gobiernicola mentiroso, dice que yo no permito la libertad de expresión para los conductores de TV Azteca. De PENA verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el #bañagatos de @JesusRCuevas le hacen honor a la investidura presidencial”.

Salinas Pliego señaló que la “lealtad a ciegas” que exige López Obrador a sus seguidores en su filosofía, simplemente no existe.

“Porque somos hombres libres y actuamos por convicción personal, y no por instrucciones de arriba”, escribió.

