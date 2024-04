El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, dé línea a sus conductores de noticias y no les permita actuar con libertad.

“El mismo Salinas Pliego en una entrevista dice que es hasta penoso que él no permite que sus conductores de noticias actúen con libertad, que él les da línea”, afirmó.

En conferencia de prensa, el Mandatario acusó que en la campaña contra la reforma al sistema de pensiones, que impulsa su gobierno, las empresas de comunicación están al servicio de las Afore.

Lee también: AMLO reprocha informe de EU sobre derechos humanos en México: “Es una tomadura de pelo”

“¿Qué voy a estar peleándome con Javier Alatorre? Es buena persona, nada más que el lineazo, ¡ay, nanita!”, exclamó.

El Presidente señaló que cuando alguien dice “la nota es nota y yo no me meto o no puedo porque son independientes”, voltea hacia atrás buscando al “tonto que se lo crea”.

El empresario, por medio de su cuenta de X, respondió: “AMLO, fiel a su característica de gobiernícola mentiroso, dice que yo no permito la libertad de expresión para los conductores de TV Azteca. De pena verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el #bañagatos de @JesusRCuevas le hacen honor a la investidura presidencial”.

Libertad

Salinas Pliego expresó que la “lealtad a ciegas” que exige López Obrador a sus seguidores en su filosofía simplemente no existe, “porque somos hombres libres y actuamos por convicción personal, y no por instrucciones de arriba”, aseveró.

Con una fotografía donde aparece al viajar en un helicóptero, Salinas Pliego remató: “Vámonos a trabajar, pues, que estos #Gobiernicolas no se mantienen solos y les gusta mucho vivir bien… ¡del dinero de la gente!”.

La semana pasada, por la reforma para que el gobierno administre 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de Afore, el presidente López Obrador y el presidente de Grupo Salinas abrieron un nuevo episodio de la confrontación que han venido sosteniendo al finalizar el presente sexenio.

López Obrador acusó que en la campaña mediática contra la reforma para el uso de cuentas inactivas de las Afore TV Azteca tiene un conflicto de intereses.

“Todo el programa de noticias de este señor San Martín que está en Azteca, Alatorre, todo tiene que ver con esto..., Sergio Sarmiento, ellos están tomando partido, pertenecen a una corporación vinculada a Azteca, a una empresa”, insistió el Mandatario

Expuso que Grupo Salinas tiene Afore Azteca, que por ley desde 2020 tiene que transferir al IMSS mil 847 millones de pesos de cuentas individuales inactivas y sólo ha regresado 19 millones, es decir, cerca de 1% de los recursos.

“¿Qué es lo que los lleva a mentir, a decir que nos vamos a robar las Afore? Pues esto, que es completamente legal. Ellos tienen mil 847 millones, lo que tienen que transferir al Seguro Social”, aseveró.

Salinas Pliego respondió en redes sociales: “Lo mencionado por mi amigo el Presidente es una mentira: 1) Afore Azteca ha transferido la totalidad de los recursos solicitados por el IMSS conforme las normas vigentes. Estos son los 19.7 millones de pesos mencionados hoy. 2) Los recursos transferidos corresponden a cuentas de trabajadores que el propio IMSS identifica con derechos prescritos”.

El empresario precisó que las cifras que se presentaron en la conferencia de prensa mañanera no fueron solicitadas conforme a las normas y procedimientos correspondientes. “En resumen, nuestra Afore se encuentra en cumplimiento”, dijo el titular de TV Azteca.

Salinas Pliego reiteró que no es nada personal y señaló que el presidente López Obrador “dice mentiras porque está muy enojado y en lugar de serenarse y trabajar, aunque sea estos últimos cuatro meses, sigue diciendo cosas que no son ciertas para defender lo indefendible. Recuerde, presidente, que no es nada personal y que el que se enoja pierde, sobre todo si nos ponemos a decir mentiras”.