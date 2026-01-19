Más Información

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

En busca de la obra total de Efrén Hernández

En busca de la obra total de Efrén Hernández

Del caballito al ataúd, las piezas que muestran cómo era la infancia en el antiguo Egipto

Del caballito al ataúd, las piezas que muestran cómo era la infancia en el antiguo Egipto

Secretaría de Cultura federal dice garantizar mantenimiento a la Biblioteca Vasconcelos y basificación de los 31 bibliotecarios despedidos

Secretaría de Cultura federal dice garantizar mantenimiento a la Biblioteca Vasconcelos y basificación de los 31 bibliotecarios despedidos

La caída de X y el sismo en la madrugada, entre los memes de la semana

La caída de X y el sismo en la madrugada, entre los memes de la semana

"Nadie está dispuesto a sacrificar nada": entrevista con Nona Fernández

"Nadie está dispuesto a sacrificar nada": entrevista con Nona Fernández

Anoche se estrenó ¿Apostarías por mí?, el nuevo de en el cual 12 parejas de celebridades convivirán en una villa aislada y deberán enfrentarse a diferentes retos que pondrán a prueba su relación, su coordinación y su capacidad para tomar decisiones bajo presión.

Alan Tacher y Alejandra Espinoza fueron los encargados de presentar oficialmente a las parejas participantes y explicar la dinámica del juego. Cada dupla arrancó la competencia con un presupuesto semanal de 10 mil dólares, cantidad que puede aumentar o disminuir a partir de su desempeño en los desafíos, ya que cada reto otorga o resta hasta 5 mil dólares.

Las 12 parejas participantes

Durante esta primera emisión se dieron a conocer los nombres y apodos con los que las parejas se identificarán dentro de dicho programa de televisión:

  • Salvador Zerboni y Marcela: Los Intuitivos
  • Beta y Alejandra: Los Mágicos
  • Breh y Franco: Los Épicos
  • Lorenzo y Claudia: Los Destinados
  • René Strickler y Rubí Cardozo: Los Cómplices
  • Tiby Camacho y Medina: Los Pegaditos
  • Raúl “El Pelón” y Laura: Los Poderosos
  • Laysha y El Malito: Los Directos
  • Gigi y David: Los Eternos
  • Alina y Jim: Los Únicos
  • Adrián Di Monte y Nuja: Los Renacidos
  • Mario y Brenda: Los Polémicos

Lee también

Los primeros en estrenar la villa fueron Breh, Franco, Lorenzo, Claudia, Zerboni y Marcela, quienes quedaron sorprendidos al ver las comodidades como una piscina, camastros y hasta un gimnasio para mantenerse en forma, durante las 8 semanas en que estarán conviviendo.

Los primeros desafíos de la noche

El primer reto, llamado “Dedos en acción”, enfrentó a Los Intuitivos, Los Mágicos, Los Épicos y Los Destinados. La dinámica consistió en pasar tres objetos a contenedores localizados al frente, con una reja de por medio. Los Épicos resultaron ganadores y obtuvieron el derecho de descontar 5 mil dólares a otra pareja, decisión que recayó sobre Los Destinados, quienes comenzaron ¿Apostarías por mí? en desventaja.

El segundo desafío reunió a Los Cómplices, Los Pegaditos, Los Directos y Los Poderosos. En esta prueba, las parejas debían demostrar coordinación colocando pelotas en plataformas de colores usando solo una mano y finalizar colocando un banderín. Los Cómplices se llevaron la victoria y optaron por quitarle 5 mil dólares a Los Directos.

Lee también

Uno de los últimos retos de la noche fue “Juntos a la cima”, protagonizado por Los Eternos, Los Únicos, Los Renacidos y Los Polémicos. La prueba consistió en construir una torre de vasos azules y rojos sin repetir el patrón. Tras casi dos minutos de competencia, Los Únicos se impusieron y decidieron que Los Renacidos perdieran 5 mil dólares.

Público elije y da premio a la mejor pareja

Al acabar los desafíos, el público tuvo la oportunidad de votar a través de la página de Apostarías por mi, por su pareja favorita. Los elegidos fueron René Strickler y Rubí Cardozo (Los Cómplices), quienes obtuvieron el beneficio de hospedarse en la Suite Diamante, un espacio que promete privacidad y lujos dentro de la villa.

Como parte de la dinámica, Los Cómplices también tuvieron que enviar a otra pareja a “La Bodega”, una habitación ubicada en las afueras de la villa. Los elegidos fueron Gigi y David (Los Eternos), quienes deberán vivir en un espacio reducido, con una colchoneta y condiciones mínimas.

¿Apostarías por mí? tendrá gala todos los domingos a las 19:00 horas por el Canal de Las Estrellas y contará con una señal 24/7 a través de ViX, donde el público podrá seguir la convivencia, los conflictos, los retos y contenido exclusivo detrás de cámaras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero. Foto: AFP / Aaron Chown / AP / Alessandra Tarantino

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”: The Grosby Group

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo. Doto: AFP/AP

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Antonela Roccuzzo y Messi /AFP

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se lucen en traje de baño y desatan reacciones

[Publicidad]