Anoche se estrenó ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de TelevisaUnivision en el cual 12 parejas de celebridades convivirán en una villa aislada y deberán enfrentarse a diferentes retos que pondrán a prueba su relación, su coordinación y su capacidad para tomar decisiones bajo presión.

Alan Tacher y Alejandra Espinoza fueron los encargados de presentar oficialmente a las parejas participantes y explicar la dinámica del juego. Cada dupla arrancó la competencia con un presupuesto semanal de 10 mil dólares, cantidad que puede aumentar o disminuir a partir de su desempeño en los desafíos, ya que cada reto otorga o resta hasta 5 mil dólares.

Las 12 parejas participantes

Durante esta primera emisión se dieron a conocer los nombres y apodos con los que las parejas se identificarán dentro de dicho programa de televisión:

Salvador Zerboni y Marcela: Los Intuitivos

Beta y Alejandra: Los Mágicos

Breh y Franco: Los Épicos

Lorenzo y Claudia: Los Destinados

René Strickler y Rubí Cardozo: Los Cómplices

Tiby Camacho y Medina: Los Pegaditos

Raúl “El Pelón” y Laura: Los Poderosos

Laysha y El Malito: Los Directos

Gigi y David: Los Eternos

Alina y Jim: Los Únicos

Adrián Di Monte y Nuja: Los Renacidos

Mario y Brenda: Los Polémicos

Lee también Adrián Di Monte regresa a los reality shows, ahora junto a su esposa Nuja

Los primeros en estrenar la villa fueron Breh, Franco, Lorenzo, Claudia, Zerboni y Marcela, quienes quedaron sorprendidos al ver las comodidades como una piscina, camastros y hasta un gimnasio para mantenerse en forma, durante las 8 semanas en que estarán conviviendo.

Los primeros desafíos de la noche

El primer reto, llamado “Dedos en acción”, enfrentó a Los Intuitivos, Los Mágicos, Los Épicos y Los Destinados. La dinámica consistió en pasar tres objetos a contenedores localizados al frente, con una reja de por medio. Los Épicos resultaron ganadores y obtuvieron el derecho de descontar 5 mil dólares a otra pareja, decisión que recayó sobre Los Destinados, quienes comenzaron ¿Apostarías por mí? en desventaja.

El segundo desafío reunió a Los Cómplices, Los Pegaditos, Los Directos y Los Poderosos. En esta prueba, las parejas debían demostrar coordinación colocando pelotas en plataformas de colores usando solo una mano y finalizar colocando un banderín. Los Cómplices se llevaron la victoria y optaron por quitarle 5 mil dólares a Los Directos.

Lee también Gloria Trevi, Marta Sánchez y José Madero: los conciertos que no te puedes perder esta semana

Uno de los últimos retos de la noche fue “Juntos a la cima”, protagonizado por Los Eternos, Los Únicos, Los Renacidos y Los Polémicos. La prueba consistió en construir una torre de vasos azules y rojos sin repetir el patrón. Tras casi dos minutos de competencia, Los Únicos se impusieron y decidieron que Los Renacidos perdieran 5 mil dólares.

Público elije y da premio a la mejor pareja

Al acabar los desafíos, el público tuvo la oportunidad de votar a través de la página de Apostarías por mi, por su pareja favorita. Los elegidos fueron René Strickler y Rubí Cardozo (Los Cómplices), quienes obtuvieron el beneficio de hospedarse en la Suite Diamante, un espacio que promete privacidad y lujos dentro de la villa.

Como parte de la dinámica, Los Cómplices también tuvieron que enviar a otra pareja a “La Bodega”, una habitación ubicada en las afueras de la villa. Los elegidos fueron Gigi y David (Los Eternos), quienes deberán vivir en un espacio reducido, con una colchoneta y condiciones mínimas.

¿Apostarías por mí? tendrá gala todos los domingos a las 19:00 horas por el Canal de Las Estrellas y contará con una señal 24/7 a través de ViX, donde el público podrá seguir la convivencia, los conflictos, los retos y contenido exclusivo detrás de cámaras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft