El revuelo por el nuevo lanzamiento musical de Cazzu "Con otra", continúa, no sólo porque Belinda, expareja de Christian Nodal reaccionó a la canción de la argentina, sino porque Ángela Aguilar, la esposa del cantante, está recibiendo comentarios al respecto en una melosa publicación en la que aparece con su esposo y con su hermano Leonardo Aguilar.

El nuevo tema de Cazzu habla de un hombre infiel, y aunque la cantante no hace referencia directa con su vida, muchos atribuyen que la canción tiene nombre y apellido: Ángela Aguilar, por quien Christian habría terminado su relación de pareja con Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti.

El tema, que suma más de dos millones de vistas a pocas horas de su estreno, contiene frases como: "Te va a engañar con otra". "Niña, no tengo intenciones de quitártelo", y "Te enloqueces cuando él habla conmigo. Él me extraña y yo ni siquiera lo miro".

Christian Nodal aparece con Cazzu, su entonces pareja, y junto a Ángela Aguilar, su actual novia.

Ángela Aguilar presume momento con Nodal pero...

Ángela compartió un video para promocionar "El amigo", la nueva canción de su esposo Christian Nodal que se estrena hoy, y lo hizo cantando junto a su hermano Leonardo en una casa en medio de la naturaleza.

En el video también aparece Nodal, quien se muestra cariñoso con Ángela, la besa y la abraza mientras la cantante de 21 años sonríe.

Ángela Aguilar y Christian Nodal presumen de su matrimonio en redes sociales.

En otro video aparece Christian con su suegro Pepe Aguilar, quien también canta el tema "El amigo" mientras disfruta de lo que parece ser un mezcal.

Como no todo puede ser perfecto, la publicación de Ángela está recibiendo varios comentarios de cibernautas que le escriben frases de la nueva canción de Cazzu, así como comentarios alusivos a este tema, invitándola a que lo escuche.

"Niña, no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama", "Y no lo dudo, te lo aseguro, te va a engañar". "La rolita se llama la otra, por si la quieres escuchar". "El que las hace riendo, llorando las paga". "¡Ay Angelita! Robar es pecado, mija". "Apariencias...solo es cuestión de tiempo", se lee entre los comentarios.

Ángela Aguilar y Christian Nodal están por cumplir ocho meses de casados, y aunque no ocultan su amor, en los meses recientes se han mostrado más reservados con su relación que al principio, cuando cantaban juntos en los conciertos, algo que no ocurrió en la reciente presentación del artista en la Plaza de Toros México.

rad