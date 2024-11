Ángela Aguilar vivió un complicado momento durante su participación en la entrega de los Kids’ Choice Awards, que se celebraron el pasado 16 de noviembre en el Auditorio Nacional.

La cantante, junto al actor Michael Ronda, fungió como conductora principal del evento; sin embargo, el recibimiento del público no fue lo que ella esperaba. Empezado porque, desde el primer momento que piso el escenario fue abucheada por gran parte del público.

Aunque la hija de Pepe Aguilar no dejó que esta situación la afectara, incluso, hizo caso omiso a sus detractores, el momento más tenso de la noche llegó cuando interpretó su sencillo "Abrázame" junto a Felipe Botello; y es que, entonces no sólo fueron las rechiflas, también se pudo escuchar el nombre de Cazzu, expareja de Nodal, siendo coreado por los asistentes.

Ángela terminó su presentación e intentó mantener la compostura en el escenario, pero, en un video que ya se hizo viral en las redes sociales, se puede observar un gesto que, muchos indican, mostraría lo mucho que llegó afectarla.

En las imágenes aparece la esposa de Nodal, ya tras bambalinas, de espaldas al público que se encuentra gritando el nombre de la argentina, mientras Aguilar se lleva las manos al rostro, como si estuviera limpiando las lágrimas.





🚨 Acaban de abuchear muy fuerte a ÁNGELA AGUILAR en los #KidsChoiceAwards ‼️😱



Además mucha gente estuvo gritando "Cazzu, Cazzu, Cazzu."



Lo lograron. Finalmente la rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba… pic.twitter.com/g6rVKTCXOB — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 17, 2024





Su reacción ha generado un debate en redes sociales, pues mientras algunos aseguran que solo está cosechando el fruto de sus actos, otros están convencidos de que esta situación ya se ha salido de control y podría afectar gravemente la salud mental de la intérprete.

"Se llama karma", "esa es gente sin nada qué hacer", "ya hasta pena me dio", "merecido, por querer imponerla en todos lados", "Ángela no me agrada, pero tampoco se vale bajarle el autoestima y que puede tardar años en sanar", "qué triste que la gente siga juzgando", "Ángela Aguilar debe entender que lo que se siembra, se cosecha", "el público siempre ha decidido y aquí está la respuesta", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Las críticas contra la hija menor de Pepe Aguilar iniciaron meses atrás, cuando ésta hizo público su noviazgo con Christian Nodal a tan sólo unas semanas de que el cantante terminó su relación con Cazzu. Sin embargo, se hicieron mucho mayores cuando Aguilar aseguró que la argentina estaba al tanto de su situación sentimental, incluso antes de que saliera a la luz.

