Ayer se llevó a cabo la entrega 25 de los Latin Grammy, los cuales no presentaron grandes sorpresas en la premiación, pero sí regaló algunos momentos que pasarán a la historia, y aquí presentamos los más sobresalientes.

Jon Bon Jovi y Pitbull

Los primeros acordes del clásico "It's my live" sonaron y apareció en lo alto del escenario la leyenda del rock Bon Jovi, pero lo que sorprendió a los presentes fue ver a su lado a Pitbull, quien después del primer estribillo comenzó con su intervención, dándole un toque urbano a este tema; es que estos dos ídolos habían estrenado un día antes esta colaboración, a la cual llamaron "Now or Never" y eligieron esta ceremonia para presentarla en vivo, claro está, ambos se llevaron la noche.

Monstruos de la salsa

Como parte de la ceremonia se realizó un homenaje al género de la Salsa, por lo cual subieron al escenario figuras destacadas como Tito Nives, Oscar de León, Grupo Niche, Marc Anthony e India, pero estos últimos se llevaron el número al volver a cantar juntos "Vivir los nuestro", después de 29 años de no hacerlo, claro está nadie se quedó sentado en su asiento.

De un grande a otro

El homenajeado de la entrega 25 de los Latin Grammy fue Carlos Vives, quien fue nombrado Persona del Año, por sus más de tres décadas sobre los escenarios, y para entregarle su reconocimiento llegó Jon Bon Jovi, quien en su discurso le dijo a Vives que a través de su música ha ayudado a hacer un mundo mejor, además de haber tenido un impacto positivo en su país, a lo que el colombiano le respondió, que el hecho de que él le estuviera entregando un premio, es que la música no tiene fronteras y que todos están conectados en las raíces.

Ángela Aguilar, la más esperada

Debido a las polémicas que este año ha vivido la hija menor de Pepe Aguilar, todo lo que ella haga es noticia, y esta vez no fue la excepción, desde su llegada las cámaras se enfocaron en ella, comenzando por su paso por la alfombra roja, donde lució un bello vestido de gala al estilo de los años 20, color champagne con pedrería plateada, donde se mostró muy cariñosa con su esposo Christian Nodal, quien tuvo un gesto con ella muy parecido al que tuvo con Cazzu hace un año, al arreglarle el vestido, después se les unieron para una fotografía Marc Anthony y Nadia Ferreira.

El momento de nostalgia

Siguiendo con los homenajes, en esta ocasión se realizó un tributo a tres leyendas de la música latina, Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández. Primero fue el turno de Reik y Leonel García, quienes interpretaron un gran tema del "divo de Juárez", Hasta que te conocí; después siguieron Carlos Rivera y David Bisbal con una interpretación muy a su estilo de "El triste" y finalmente Alejandro Fernández emocionó a todos con el homenaje que le hizo a su padre, al cantar el tema "No me sé rajar", demostrando que la dinastía Fernández sigue.