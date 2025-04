Tras días de que en redes sociales circulara una canción que, presuntamente, se trataba del próximo sencillo que Ángela Aguilar lanzaría, en el que menciona a Cazzu y Belinda, exparejas de Christian Nodal, la joven ya aclaró que eso es totalmente falso, pues se trata de un tema hecho con Inteligencia Artifical.

El historial de canciones dedicadas a exparejas pareciera no tener final, en el caso específico de Nodal, todo comenzó con "Ya no somos ni seremos", la canción que escribió para Belinda a poco de finalizar su relación.

Meses después, luego de comenzar una relación con Cazzu, el cantante estrenó "Cazzu-alidades".

La próxima en tomar acción fue Belinda, al incursionar en el género de los corridos tumbados, y componer "Cactus", a través de la que rememora la relación que sostuvo con el sonorense, de hecho, hasta en su video musical hace uso de alegorías, pues hasta usó el mismo vestido que portó el día en que Nodal le había pedido que se casaran.

Más adelante, tras el escándalo que supuso que el músico terminara su relación con Cazzu, quien no tenía ni un año de haber dado a luz a Inti, su hija en común, para comenzar un romance con Ángela fue lo que pocisionó a la argentina dentro de la ecuación.

Después de darse un tiempo, alejada de la vida pública, Cazzu volvió, más respuesta que nunca, con la públicación de un nuevo álbum en donde canciones como "La Cueva" y "Diablo", las cuales parecían ser un reflejo de lo que vivió junto a Nodal.

Sin embargo, fue la canción "Con otra" que la argentina produjo gran expectación en la audiencia, pues el tema cuenta la historia que estarái viviendo la nueva pareja de su ex, en la que sugiere que la historia de infidelidad que vivió podría repetirse, por lo que, inmediatamente, en redes se creyó que era una dedicatoria para la hija de Pepe Aguilar.

Y aunque Cazzu ya salió a decir que no y que, en realidad, le da gusto que su ex y la joven cantante estén construyendo una relación, "la tiradera" incesante de canciones, provocó que se crease una canción con Inteligencia Artificial; "No soy la villana", la cual se afirmó que era un tema real, escrito por Ángela, como respuesta a las ex de su esposo.

Esto dice la canción, creada con IA:

"Y aunque digan que te lo robé, tú sabes bien quién dejó la puerta abierta, yo no obligué a su piel a querer, pero era un cuerpo con el alma incompleta, be-linda, dile que fue Cazzualidad, el destino no pregunta sólo da, no me culpes, yo no fui la tempestad, yo fui la paz que él ya no puedo hallar".

Y aunque, en principio, Ángela hizo mutis respecto a la situación, la noche de ayer lanzó un comunicando aclarando la situación y deslindándose por completo de la composición de ese tema.

"En los últimos días han circulado en diversas redes sociales algunas canciones y audios que aseguran que son míos, por lo que quiero aclarar lo siguiente:

Esos audios y canciones han sido creados con herramientas de Inteligencia Artificial, sin mi autorización ni participación.

Cualquier lanzamiento musical que realice será anunciado exclusivamente a través de mis canales oficiales.

Respeto profundamente mi carrera, mi arte y al público que me ha acompañado desde el incio.

Agradezco de corazón a quienes han mostrado su apoyo y cariño, sigo trabajando con el alma en lo que más amo: la música".

