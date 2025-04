Christian Nodal ofreció dos conciertos en Texcoco, este fin de semana y, en ambos, contó con la compañía de Ángela Aguilar, que a pesar de no subir al escenario con él para cantar el éxito "Dime cómo quieres", él fue directamente al asiento de su esposa para que lo acompañase mientras la interpretaba.

Este viernes 4 y sábdo 5 de abril, el músico sonorense viajó al Estado de México para presentarse en el Palenque de la Feria de Texcoco, como anunció anticipadamente, a través de sus redes sociales.

Como ya es costumbre en todos sus shows, el cantante pidió a sus fans que se fueran bien preparados, con sombreros, botas y camisas a cuadros, pues los esperaba dos noches en que interpretaría sus mayores éxitos y algunos de sus más recientes lanzamientos, como es el caso de "El amigo".

Entre su repertorio, Nodal cantó gran parte del repertorio que su público esperaba escuchar; canciones como "Adiós, amor", "No te contaron mal", "Botella tras botella", "Por el resto de tu vida", "Kbron y medio" pero, sin duda, fue cuando las primeras notas de "Dime cómo quieres", la canción que canta con Ángela, que los asistentes mostraron mayores expectativas, en la espera que la joven subiera al escenario.

Cosa que no sucedió; la más joven de los Aguilar permaneció en su sitio, fue Nodal quien no se quedó con las ganas y, tambaleándose y un poco dificultoso caminó entre las gradas hasta llegar a donde se encontraba su esposa y, a poco de que fuera su turno de cantar, le acercó tiernamente el micrófono para que cantaran juntos.

Lo mismo sucedió, tanto la noche del viernes como el sábado, ¿la reacción del público?, con la misma efuroia, pues, además de cantar el tema, la pareja protagonizó un romántico beso.

Nodal agradeció la presencia de sus fans, a través de redes sociales y recordó que tiene un comprmiso el próximo 10 de abril, día en que estrenará "Amé", tanto el tema como su videoclip, el que promete que moverá las fibras sensibles de sus seguidores, como le sudeció a él que, luego de ver el video lloró conmovido.

"Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento, lo que narra la canción en un video musical, voy a lanzar una canción que lleva por nombre ´Amé´, que se los juro, el video es una chulada, ya me ha hecho llorar, fácil, cuatro veces y solamente lo he visto cuatro veces", destacó.

