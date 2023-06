Andrés Tovar lamenta el fallecimiento de Talina Fernández : "quería conocer a mi hija"

Tras la repentina muerte de Talina Fernández, este pasado 28 de junio, familiares y amigos cercanos a la conductora se reunieron en su residencia para darle el último adiós. Cerca de las 13:00 horas la casa de los Fernández lucía completamente llena y además de la tristeza por su partida, el ambiente estaba lleno de amor, mismo que durante su vida la famosa se encargó de cosechar .

A lo largo de la tarde, los hermanos Coco y Pato Levy estuvieron recibiendo en la puerta del inmueble a todas las figuras que se hicieron presentes para expresarle sus condolencias por el fallecimiento de su madre. Entre ello, destacó la presencia de Andrés Tovar, ahora productor de Azteca y con quien Talina trabajó en distintos proyectos.

Bastante afectado, Tovar expresó lamentó la partida de la llama "Dama del buen decir", quien aseguró fue una gran maestra de vida y de profesión: "Ella me decía que yo la había salvado, pero no ella me salvo a mi, a nuestro programa con su tremenda presencia, fue una gran maestra para todos", dijo.

Lee también Leonardo García habla por primera vez, tras la lectura del testamento y responde a Margarita: "No me voy a rebajar a esos niveles"

Talina y Tovar coincidieron varias veces en televisión, la más reciente en el programa "Sale el sol". Gracias a la convivencia diaria, forjaron una muy bonita amistad que trascendió más allá del trabajo; incluso, cuando el productor reveló que se convertiría en padre junto a su esposa, Maite Perroni, la conductora fue una de las primeras en felicitarlo: "quería conocer a mi hija, creímos que tendríamos más tiempo", agregó.

Famosos acuden a despedirla

El exTimbiriche, Diego Shoening también estuvo presente en los funerales y en un breve encuentro que tuvo con ala prensa recordó todo lo que Talina hizo por su carrera, y confesó cuál es la lección más grande que le dejó la conductora:

"Una de las cosas más importantes que nos enseñó es que cuando escuchamos un conteo en un estudio, en un escenario, te olvidarás de los problemas personales, porque el público no tenía la culpa de ellos. Aquí ensayaba Fresas con crema, Ragazzi en fin, una infinidad de recuerdos", compartió el cantante.

Además Virginia Sendel descendió de su camioneta para entrar a despedirse de su amiga.

"Una gran compañera pero una gran amiga, generosa, empezamos al mismo tiempo, viajamos mucho, y hasta los últimos días siempre quiso disfrutar de la vida y así la voy a recordar", dijo Virginia, quien tras dar el pésame a la familia se retiró de la residencia visiblemente abatida emocionalmente.

Antes de que el cuerpo de la querida conductora sea incinerado, se realizó una misa en su honor; además, la familia ha declarado que buscarán lanzar sus cenizas en el mar de Acapulco.

Lee también Muere la conductora Talina Fernández tras ser hospitalizada de emergencia, confirma la familia a EL UNIVERSAL