Leonardo García habla por primera vez, tras la lectura del testamento y responde a Margarita: "No me voy a rebajar a esos niveles"

Aunque Leonardo García dice que no quiere meterse en "chismes de verdulería" sí contestó a algunos cuestionamientos de la prensa, luego de que en la lectura del testamento de su padre, el actor Andrés García, se revelara que, de sus hijos, sólo incluyó a su primogénito Andrés Jr. Además, Leo también reacciona a las declaraciones de Margarita Portillo, quien aseguró frente a las cámaras, que él había nacido fuera del matrimonio de don Andrés y Sandy Vale, asegurando que la viuda del actor se expresó de una manera muy burda y fea.

Fue el lunes pasado cuando se dio a conocer parte de la voluntad de don Andrés, la cual quedó registrada en el último testamento que firmó, a poco de que el actor perdiera la vida, en el que se estableció que, del 100 por ciento de su patrimonio, serían cuatro las personas beneficiadas, las cuales recibirán un 25 por cierto de los bienes de García, luego de que se lleve a cabo la cuantificación de la masa hereditaria y la que se repartirá entre Margarita Portillo, albacea, Rosa María García -hermana del actor-, Andrés Jr, y Andrés Portillo, hijo de la viuda del actor.

Fue entonces cuando en la prensa se despertó especial interés de conocer la postura de Leonardo, el segundo hijo de don Andrés, quien sí estuvo contemplado en el primer testamento y, posteriormente, descartado de la herencia de su padre.

Fue entonces que "Ventaneando" entrevistó a Leonardo quien, si bien, aseguró que no caería en las provocaciones de Margarita, en efecto, confirmó que tanto su madre Sandy Vale como su hermano Andrés impugnarán el testamento, a través de la asesoría de Roberto Palazuelos y su padre, ambos, expertos en leyes.

"Tanto Roberto papá y Roberto chico sí son abogados, son nuestros abogados, claro que sí", destacó.

Además, aseguró que es un proceso que lleva tiempo, pues deben esperar a que la masa hereditaria se cuantifique, sin embargo, aclaró que no es una decisión que él haya tomado directamente, sino que fue tomada por su madre y hermano, por lo que él la apoyará pues es muy unido a ambos.

"A mi me desgasta este tipo de cosas, yo los voy a apoyar, obviamente es mi familia, me llevó bien con mi hermano, con mi mamá, ustedes ven que siempre estoy con ella".

En ese sentido, salió en defensa de su madre, aclarando que el departamento que supuestamente le dejó Andrés García, sólo estaba a nombre de su padre pero, en realidad, fue un inmueble que se pagó con el dinero de su abuelo materno sólo que, en ese momento, su madre y padre tomaron la decisión de ponerlo a nombre del actor.

"Ese departamento es de mi mamá, realmente no nos lo dejó ni a mí ni a mi hermano, es de mi mamá, mi abuelo fue quien compró esa casa, ese dinero venía de la familia de mi mamá; que le pusieron el nombre de mi papá, pues eso fue hace 30 años, ya esa fue decisión de ellos, por lo menos se obró bien en algo", destacó.

Además, Leonardo indicó que no caerá en las provocaciones de Portillo que, se ha expresado despectivamente de su nacimiento, aseverando que su padre no estaba obligado a dejarle parte de su herencia, debido a que él nació fuera del matrimonio, pues la viuda de don Andrés supuestamente ya se habría divorciado de Sandy, por lo que el juez que en ese momento les dio el divorcio, concedió la custodia completa a Vale.

"No me voy a rebajar a esos niveles, sinceramente, si ella tiene un problema, es problema de ella, ve cómo se expresa de nosotros, ella no tuvo por qué haber hablado así tan burdo y tan feo, yo estoy en paz, la vida sigue, a mí me gusta estar contento, feliz y no meterme en chismes de verdulería".

Finalmente, dijo que no estaba en necesidad de ser "un mantenido" como Margarita sugirió, pues aclaró que él ha trabajando toda su vida, ya que ha protagonizado 15 telenovelas, así como llegó a trabajar con grandes actores del nivel de Anthony Hopkins, de la misma manera que, en la actualidad, es dueño de una empresa inmobiliaria.

