Silvia Pinal cayó en depresión al enterarse que Luis Enrique no es padre de Apolo: representante de la familia

Efigenia Ramos, representante de la familia Pinal, hace frente al escándalo que rodea a Luis Enrique Guzmán, hijo de la diva, luego de que diera a conocer que una prueba de ADN comprobó que no es el padre biológico de Apolo, el hijo que comparte a lado de su expareja, Mayela Laguna. La manager de la primera actriz confió que, cuando doña Silvia se enteró de la noticia, cayó en depresión y tuvo que ser intervenida con medicamento para que se restableciera pues, como es bien sabido, toda la familia siente un profundo amor por el pequeño.

Silvia Pinal ya está al tanto de los problemas que existen entre su hijo menor y su ex, así lo dio a conocer Efigenia Ramos, la mano derecha de la familia, quien atendió a los medios de comunicación la tarde de ayer, por lo que se reunió con diferentes reporteras y reporteros a las afueras del domicilio de la actriz, aseguran que sentía mucha pena de tener que ser ella quien tuviera que convertirse en la portavoz de los Pinal en una situación tan penosa como esta, sin embargo, aseguró que estaba cumpliendo con la encomienda que su jefa le había hecho, pues aseguró que para doña Silvia era importante tomar en cuenta a la prensa.

"Ustedes comprenderán que es un asunto muy difícil, nosotros los queremos mucho a ustedes los medios y, por indicaciones de mi jefa, estoy atendiéndolos a ustedes, porque ella no quiere que ustedes no estén atendidos", explicó ante las cámaras de Eden Dorantes, de donde hemos retomado la entrevista de Ramos.

Fue entonces que tanto Dorantes como otros reporteros se interesaron en conocer el estado en que se encontraba doña Silvia, y si la actriz estaba enterada del escándalo entre Laguna y su hijo, a lo que "Efi" -como la prensa le dice de cariño- contestó que sí y hasta reveló que fue una noticia que tomó tan por sorpresa a la diva que cayó en un estado de decaimiento emocional en el que toda la familia tuvo que involucrarse, en búsqueda de reanimarla.

"(La noticia) sí la sabe... mucha tristeza, de hecho, se nos bajó mucho ella, fueron dos semanas en la que tuvimos que levantarla mucho", motivo por el que aseguró que ha tenido que tomar medicamentos para estabilizar su estado de animo, desde hace dos semanas, momento en que Luis Enrique tomó la decisión de hablar con ella, pues confió que el dijo de Pinal conocía los resultados de la prueba de ADN desde tiempo atrás.

"¿Qué les puedo decir? Estas decisiones las ha tomado Luis Enrique porque sí es muy doloroso, yo estoy buscando un buen psicólogo para él porque está muy muy deprimido él, lo estamos apoyando mucho", destacó.

Además, Ramos contó que Luis Enrique no se ha deslindado de su paternidad, pues aseguró que Apolo sigue visitándolo en su casa, pues la última vez que visitó la casa de la familia fue esta misma semana, sin embargo, dijo que -en lo que ella respecta- se siente muy molesta por la situación, debido a que, desde que Laguna entró a la familia, han tenido lugar muchos conflictos dentro del núcleo familiar, como fue el caso del robo a la caja fuerte de doña Silvia, el que confirmó que sí pasó y que, si bien, no habían denunciado era porque la responsable era la madre del nieto de la actriz, por lo que ahora no estaba segura si se decidirían por emprender un proceso legal en su contra por la sustracción de bienes de gran valía.

"Todo el daño que ha hecho a la familia, lo que puedo decir que es que ella hizo muchas cosas... si alguien sabe las cosas aquí soy yo, si alguien sabe que le di dinero a Luis Enrique para pagar los muebles de la pizzería soy yo, porque se los di, si alguien sabe que yo le di el dinero para la colegiatura soy yo, porque yo la estoy pagando, estoy haciendo las transferencias, yo estuvo ayudando mucho hasta de mi dinero", puntualizó.

La representante de la familia también indicó que el juez solicitará una prueba de ADN para que quede comprobado, por la vía de lo legal, la paternidad de Luis Enrique.

Y aunque Efi no quiso decir que considera que Mayela es una mala persona, expresó que la vida que ha llevado, ya que tuvo una experiencia dentro de la cárcel y en un centro de salud mental, la ha convertido en alguien difícil de tratar, pues cree que su estabilidad emocional esta dañada. "Pregúntenle a a ella por qué fue tan cruel de hacer eso a su hijo, es un bebé que no tenía la culpa de nada", indicó.

