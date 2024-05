Víctima de Sergio Andrade interpone nueva demanda contra el exproductor, pide justicia

Uno de los capítulos más oscuros de la música mexicana es el que tiene que ver con el llamado Clan Trevi-Andrade, un grupo de jovencitas que fueron víctimas de cualquier cantidad de abusos por parte del exproductor Sergio Andrade, con la promesa de que las convertiría en estrellas.

El caso, en el que también estuvo relacionada Gloria Trevi, dio un giro en el 2000, cuando Andrade, María Raquenel Portillo y la propia intérprete de "Pelo suelto" fueron detenidos en Brasil y encarcelados por los delitos de secuestro, abuso y trata de personas.

En 2004, y tras ser extraditada a México, Trevi fue absuelta de todos los cargos y aunque ya han pasado 20 años de este suceso, el caso sigue hasta ahora; y es que recientemente, Edith Zúñiga, una de las chicas que perteneció al grupo, reveló que interpuso una nueva denuncia contra Andrade en la CDMX.

A través de sus redes sociales, y mediante un video, la chilena detalló que en agosto del 2023 decidió acudir a las autoridades mexicanas para denunciar al también compositor; sin embargo, el tiempo ha pasado y no ha obtenido ninguna respuesta.

"Yo no vengo a hablar de nadie, solo quiero comentar algo de una denuncia que tengo hecha hace un año. Esa denuncia está hecha en México en contra de Sergio Andrade, la hice el 14 de agosto y todavía no se gira la orden de aprehensión”, dijo desde su tierra natal.

Zúñiga, aunque no detalló el delito por el que acusa a Andrade, sí aclaró que no le interesa crear más morbo alrededor de este escándalo y que lo que único que busca es hacer justicia, por ella "y por todas las que vivimos ese infierno", pero teme que esto no suceda pues el caso está a punto de prescribir.

"Soy una de las pocas personas que aún puede denunciar, pero faltan meses para que prescriba. Si las autoridades no toman cartas en el asunto ya no se va a poder hacer nada, y eso es algo que yo no quiero porque lo que siempre he buscado es justicia", agregó.









La mujer, de ahora 41 años, también mandó un mensaje a las autoridades para pedir que Andrade vuelva a ser detenido, pues está convencida de que él es único culpable de lo que le ocurrió y que jamás debió haber sido puesto en libertad: “Que lo busquen y lo metan en la cárcel, que es donde debería de estar. Nunca debió salir. Con todos los delitos que cometió, él no debería estar gozando de su libertad; y que digan que está enfermo, a mi me vale, yo exijo justicia”.

Con la voz entrecortada, Edith explicó que a pesar del tiempo, aún vive las consecuencias emocionales que le dejó este suceso Tenía 12 años cuando llegué a las manos de Andrade, estuve ahí hasta los 15; fueron los peores años de mi vida. Mucha gente puede decir que fue poco el tiempo, pero trae una gran carga emocional, ahora tengo 41 años y sigo luchando". expresó.

Por último, afirmó que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias: "Fue mucho el daño que hizo y que sigue haciendo. Él es el único culpable de todo lo que vivimos... fue el infierno en la tierra y aunque ya salimos de eso, seguimos arrastrando esa mochila, seguimos con ese dolor".

¿Quién es Tamara Zuñiga?

Originaria de Chile, Tamara es una de las hermanas Zúñiga, quienes formaron parte del llamado Clan Trevi-Andrade.

Cuando tenía apenas 11 años, Edith, su hermana, viajó de Chile a México para "estudiar" con Sergio Andrade y aunque desde entonces ella se empeñó en ir con ella, Edith se negaba a llevarla.

Meses más tarde, a punto de cumplir los 13, la entonces adolescente se comunicó con María Raquenel y Gloria Trevi, y sin que su hermana supiera se unió al grupo y vivió ahí desde 1995 a 1997.

En 2007, después de cumplir una sentencia de 7 años y 10 meses de prisión, Sergio Andrade fue liberado y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Se ha dicho que el exproductor vivió un tiempo en España, aunque también aseguran haberlo visto en Hidalgo y Cuernavaca.

Cabe destacar que, hace unos meses, Gloria Trevi también tomó acciones legales en contra de Andrade y lo contrademandó por abuso sexual en Estados Unidos.





