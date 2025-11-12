Más Información

FOTOS: Entre grietas y goteras, estudiantes toman clases de música en el Centro Ollin Yoliztli

FOTOS: Entre grietas y goteras, estudiantes toman clases de música en el Centro Ollin Yoliztli

Autoridades españolas recuperan piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador

Autoridades españolas recuperan piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

Museo Nacional de Siria sufre robo de estatuas romanas

Museo Nacional de Siria sufre robo de estatuas romanas

decidió empezar desde cero en Instagram y borró todas su fotos del pasado, su primera nueva publicación muestra su nuevo físico tras varios años de cambios que incluyeron una liposucción en 2022, entrenamientos y medicamentos especiales.

La comediante, actriz, escritora, productora y directora estadounidense de 44 años confesó hace unos días que le gusta cómo se ve, pero sobre todo le gusta cómo se siente.

Amy, reconocida por su estilo de humor autocrítico y mordaz, ha abordado en su comedia temas como el feminismo, las críticas sobre el cuerpo de las mujeres y los roles de género, y lo ha hecho con un tono irreverente pero profundo.

En sus redes suele reflexionar sobre la vida y sobre el cuerpo femenino, hace tiempo compartió:

"La vergüenza y la crítica hacia nuestros cuerpos en constante cambio es algo con lo que he lidiado y de lo que he sido testigo durante mucho tiempo", dijo en un video de Instagram.

"Deseo profundamente que las mujeres se amen a sí mismas y sean implacables en la lucha por su propia salud dentro de un sistema que generalmente no les cree".

Lee también:

Amy Schumer "borra" su pasado en Instagram y sorprende con foto

Amy Schumer borró todas las publicaciones que tenía en su cuenta de Instagram, donde suma más de 12 millones de seguidores, y lo hizo sin saber por qué, según se lee en su mensaje que acompañó con unas fotos en las que luce un vestido rojo de Valentino.

"De vuelta en mi escalera, mierda otra vez. De hecho salí de mi casa esta noche. ¿Quién está orgulloso? Me siento bien y feliz. ¡Borré mis viejas fotos sin ninguna razón!", se lee en su mensaje.

En las imágenes se ve con varios kilos menos y un afilado rostro enmarcado con una rubia cabellera.

Así luce Amy Schumer en 2025 después de un largo proceso para bajar de peso.
Así luce Amy Schumer en 2025 después de un largo proceso para bajar de peso.

En 2022, Amy Schumer reconoció haberse sometido a una liposucción como parte de su proceso de cambio físico, ese mismo año, probó el medicamento semaglutida (Ozempic), pero tuvo que abandonarlo debido a efectos secundarios severos como náuseas y falta de energía.

En 2024 fue diagnosticada con síndrome de Cushing, una condición que puede afectar el peso y la salud metabólica, además enfrentó síntomas de perimenopausia, para los cuales recibió tratamientos hormonales que ayudaron a mejorar su bienestar general.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

El karma existe redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar. Foto: Foto tomada de Instagram @angelicavaleoriginal / AFP

"El karma existe": redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real. Foto: AP

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman. Foto: Instagram/EFE

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar Foto: Captura de pantalla / TikTok

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar

Lauren Sánchez. Foto: AP

Lauren Sánchez comparte el revelador vestido transparente que usó en fiesta de Kris Jenner

[Publicidad]