Sofía Rivera Torres habló claramente sobre los cambios que ha sufrido su cuerpo a raíz de su embarazo, su hijo Ferrán, fruto de su relación con el también conductor Eduardo Videgaray, tiene poco más de tres meses de nacido, y tras reaparecer en televisión, Sofía generó muchos comentarios y críticas sobre su físico.

Sofía admitió días antes de la polémica, que una de las cosas que le han sorprendido es las maravillas que hace y no hace su cuerpo tras el embarazo, se sinceró al decir que recibe todo tipo de mensajes en sus redes y a través de mensajes privados.

En algunos de ellos le dicen que se ve muy bien y que "está bajando de peso increíble", pero también recibe comentarios que le dicen lo contrario, como: "estás hecha una marrana, ya echaste a perder tu cuerpo por siempre".

Rivera elige a su hijo "antes que volver a ser flaca"

Sofía, de 32 años admitió que no está ni cerca del peso que tenía antes de embarazarse, sin embargo, comentó que el tema hormonal que padece es un factor para que se mantenga hinchada todo el tiempo en el que de lactancia; los médicos le sugirieron que tras tres meses de lactancia puede retomar su tratamiento hormonal y en dos meses estará "flaca, buena y como nueva".

Confesó, que la oferta es tentadora...

"Obviamente se me antoja volver a estar flaca, que me vuelva a quedar toda mi ropa, sentirme ligerita sobre mis pies, que no me duelan la espalda, la rodilla , los tobillos, las articulaciones y el resto del cuerpo", admitió.

Sofía Rivera Torres antes y después de estar embarazada.

Aunque fue enfática al decir que si le dieran a elegir estar como estabas antes o poder seguir alimentando a su hijo, elegirá siempre a su hijo.

La esposa de Eduardo Videgaray dijo que tenía mucha experiencia teniendo sobrepeso, pues afirmó que "toda su vida ha sido gordita" y ha estado peleando con el tema por la cuestión hormonal, así que sabe lo que es estar de "distintos tamaños".

Fue enfática al decir que no piensa esconderse ahora que su cuerpo luce diferente y "grande"; y aunque está haciendo ejercicio para bajar de peso y sentirse bien, este proceso no es rápido, por lo que alentó a las mujeres que pasan por la misma situación que ella, a tener paciencia.

Cibernautas le recordaron a Sofía Rivera Torres las críticas que le hizo en su momento al aspecto físico de la cantante Lucero Mijares, hija de los artistas Lucero y Mijares.

